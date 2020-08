Fútbol/Selección.- Adama Traoré no viaja con la selección tras dar positivo por coronavirus

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El jugador del Wolverhampton Adama Traoré no se ha entrenado este lunes con la selección española, concentrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, después de haber dado positivo en un test realizado en Inglaterra, donde permanece a la espera de una segunda PCR antes de viajar a la capital de España.



Traoré, que ya fue citado con la selección española en noviembre de 2019, se quedó sin debutar por una inoportuna lesión. Ahora, casi un año después de aquella llamada de Robert Moreno, el jugador nacido en Hospitalet de Llobregat puede volver a vivir una situación parecida si se confirma el segundo positivo.



El catalán de origen maliense ha sido uno de los jugadores que más ha destacado esta temporada en la Premier League. A sus 24 años recibió la confianza de Luis Enrique, pero sólo se vestirá 'la roja' si el resultado es negativo, confirmando que el primer test no sería concluyente, según informa el diario Marca.



Es el segundo positivo por Covid-19 en la selección española tras el de Mikel Oyarzabal. Los jugadores dirigidos por Luis Enrique se entrenaron esta tarde a puerta cerrada y las imágenes de la sesión -ofrecidas por la RFEF- no enseñaban a Traoré en ninguna de ellas.