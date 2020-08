Fútbol.- Neymar: "Me quedo en el PSG la próxima temporada"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El jugador brasileño del Paris Saint-Germain Neymar Junior ha preferido frenar cualquier rumor sobre su futuro en este mercado de fichajes al asegurar que seguirá en la entidad francesa para volver a jugar la final de la 'Champions' y -esta vez- "intentar ganarla".



"Me quedo en el PSG la próxima temporada. Y con la ambición de intentar volver a jugar una final de la 'Champions League', pero esta vez para ganarla", manifestó Neymar Jr en la revista oficial del PSG.



"Me gusta la idea de hacer todo para dejar mi nombre en los libros de historia de mi club", añadió el brasileño, que desde que se marchó al conjunto parisino han estado especulando con su futuro, sobre todo tras el intento frustrado del FC Barcelona por recuperarlo el verano pasado.



Neymar, de 28 años, afrontará su cuarta temporada en el PSG. Esta ha terminado con el sinsabor de no haber conquistado la primera Liga de Campeones para los franceses tras la derrota cosechada en la final contra el Bayern Múnich. El PSG sí ganó Liga, Copa de la Liga y Copa.