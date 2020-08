Fútbol.- David Silva: "Asumo el papel de ser importante, me traen para intentar ganar"

31/08/2020 David Silva, presentado en la Real Sociedad DEPORTES REAL SOCIEDAD



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El nuevo centrocampista de la Real Sociedad David Silva ha explicado que asume "el papel de ser importante" en su nuevo equipo, seguro de que pueden "competir por títulos" esta temporada, al tiempo que ha señalado que dispuso de "grandes ofertas y de todos los sitios", pero que se decantó por la Real por su estilo de juego y también por la buena experiencia que vivió en Eibar hace ya 15 años.



"Asumo el papel que he intentado asumir desde que empecé en el fútbol, intentar ser importante en el equipo y en este caso con mi experiencia intentar ayudar a los más jóvenes. Me traen para eso, para intentar ganar. Durante mi carrera he tenido la suerte de ganar muchas cosas y voy a intentar hacerlo aquí también, como toda mi trayectoria", repasó Silva en su presentación.



El canario desveló que este verano le llegaron "grandes ofertas y de todos los sitios" hasta que se decantó por la Real. "Luego fue rápido por las dos partes. Para mí fue una grata sorpresa. Mis expectativas son muy buenas. El año pasado vi el gran fútbol que jugó el equipo y este año podemos competir por títulos como la Copa del Rey y seguir en Europa, que sería un paso importante para el club", valoró.



En este sentido, reconoció que "lo personal también ha sido importante para tomar la decisión" sobre su futuro. "Hace muchos años ya viví en el País Vasco y me encontré muy a gusto con el trato de la gente. Ahora con mi familia hemos decidido volver", recordó sobre su paso por el Eibar cuando aún era una promesa.



"XABI ALONSO ME HA HABLADO MUY BIEN DEL CLUB"



"El recibimiento ha sido muy bueno. Ya desde que se conoció la noticia hace dos semanas la gente solo me ha dado muestras de cariño y solo puedo decir que estoy deseando, empezar y conocer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico. Espero que sean muy buenos años. Sé que el club está haciendo las cosas muy bien y espero aportar mi granito de arena. La Real Sociedad está haciendo un gran fútbol que me viene muy bien por mis condiciones", analizó.



Sin embargo, el internacional español aclaró que no viene a sustituir a Martin Odegaard. "Esto de suplir a alguien en el fútbol... Los jugadores van y bien. Al Manchester City también llegarán otros jugadores pero no a suplirme a mí, sino a hacer su papel y su juego. En mi caso es igual, vengo a hacer mi juego e intentar ayudar al equipo", dijo.



Además, detalló cómo fue su contacto con Xabi Alonso, antiguo compañero en el equipo nacional y actual entrenador del filial de la Real Sociedad. "Con Xabi hablé cuando ya había firmado. Me dio la enhorabuena y me dijo que tenía muchas ganas de tenerme aquí. Cuando lo vea personalmente hablaremos mucho más distendido. De momento me ha hablado muy bien del club, que era una cosa que ya sabía", finalizó.