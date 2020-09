Forlán es despedido de Peñarol en su primera aventura como técnico

FOTO DE ARCHIVO: Diego Forlán durante un duelo de Copa Libertadores entre Athletico Paranaense y Penarol en la Arena da Baixada, Curitiba, Brasil. 3 de marzo de 2020 REUTERS/Diego Vara

MONTEVIDEO, 31 ago (Reuters) - Diego Forlán, exjugador del Manchester United y Atlético de Madrid, fue despedido de Peñarol el lunes después de entrenar al club uruguayo durante solo 11 partidos.

Peñarol perdió 2-0 en casa ante Montevideo Wanderers el domingo, sumando su segunda derrota en cuatro partidos.

"Me toca irme de Peñarol", dijo el exdelantero en Twitter. "No me quedan reproches, así es el fútbol".

Peñarol languidece actualmente en el séptimo lugar de la primera división uruguaya entre 16 equipos, seis partidos después de que se reanudara la liga luego de una pausa de cinco meses causada por la pandemia de coronavirus.

El popular equipo uruguayo sumaba solo cuatro triunfos desde que Forlán asumió el banquillo en diciembre, en su primer desafió como entrenador.

(Reporte de Andrew Downie)