Firma que evitó default tiene bonos de mejor desempeño en región

(Bloomberg) -- El bono con mejor desempeño de América Latina este año es el de una sanitaria argentina cuyo principal logro es que no ha caído en default... aún.

Los bonos de Agua y Saneamientos Argentinos SA con vencimiento en 2023 han subido casi 13 centavos a 58,7 centavos por dólar estadounidense en 2020 para cotizar cerca de un máximo de un año. El repunte se aceleró en agosto después de que la compañía pagó un cupón y el Gobierno de Argentina llegó a un acuerdo con sus tenedores de bonos privados para reestructurar US$65.000 millones en bonos externos.

“Si bien dependen del Gobierno, todavía no han incumplido y pueden evitarlo por completo”, dijo Wouter Van Overfelt, administrador de fondos sénior en Vontobel Asset Management, en Zúrich. “Mi escenario base es que lo evitarán”.

AySA, como se conoce a la empresa, brinda servicios de agua potable y alcantarillado a 14 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y 26 distritos de los suburbios bonaerenses. Como tal, no es el tipo de empresa que el Gobierno puede dejar a la deriva. Pero tampoco puede subir fácilmente los precios durante la pandemia, lo que hace que dependa de las inyecciones de efectivo del Gobierno. Por ahora, se espera que el Estado continúe rescatándolo.

“La pregunta es ¿qué ganarían si no pagaran?”, dijo Van Overfelt. “Mucha molestia, pérdida de benevolencia de los inversores hacia el Gobierno por la poca ganancia”.

La compañía pagó alrededor de US$17 millones en intereses a los tenedores de sus notas a 2023 a principios de agosto. Los inversores esperan el próximo pago del cupón en febrero de 2021. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios.

“Lo que esperamos es que el soberano continúe respaldando los flujos de efectivo de la empresa”, dijo Úrsula Cassinerio, analista de Moody’s Investors Service en Buenos Aires. El perfil crediticio independiente de la empresa de servicios públicos es muy débil. No podrían cubrir el servicio de la deuda, las operaciones y los gastos de capital”.

El Gobierno de la nación entregó 21.700 millones de pesos en capital a la empresa en 2019 y transfirió otros 7.900 millones de pesos en el primer trimestre de 2020, dijo Gustavo Mueller, analista de Fitch Ratings.

“Existe la preocupación de que en algún momento digan que reestructurarán la deuda de AySA”, dijo Mueller en una entrevista. “No descarto esta posibilidad”.

Nota Original:Utility That Skirted Default Has LatAm’s Best Performing Bonds

