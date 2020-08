Familiares de las víctimas de desaparición forzada en Colombia piden verdad y una búsqueda robusta

Un hombre observa hoy la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, frente a la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro de Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Medellín (Colombia), 31 ago (EFE).- Familiares de víctimas de desaparición forzada realizaron este lunes actos simbólicos en Medellín para pedir una búsqueda "más robusta", clamar porque la verdad "no sea extraditada" y rechazar que en Colombia continúen las desapariciones.

Organizaciones como Madres de la Candelaria, Mujeres Caminando por la Verdad, Mujeres Ave Fénix y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) se congregaron bajo la consigna "Buscar hasta encontrarles" para hacer memoria en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

"Queremos que haya una búsqueda más robusta de las víctimas y que haya garantías para las familias", expresa a Efe la coordinadora de la Mesa de Víctimas de Medellín, Anaidalyt Delgado, quien cree que en el país "aún queda mucho camino por recorrer" para conseguir justicia, verdad y reparación.

Durante su participación en una toma simbólica en el mausoleo del Cementerio Universal, donde con flores, velas, lectura de cartas, música y siluetas negras rindieron homenaje a los miles de desaparecidos que hay en el país, Delgado manifiesta que este "hecho victimizante" de lesa humanidad necesita que los involucrados empiecen a decir la verdad.

"Cada día hay que seguir luchando para que no extraditen la verdad, para que se quede aquí y sea dicha porque esa verdad nos llevaría a encontrar a los desaparecidos", agrega la coordinadora.

EL CLAMOR DE LAS VÍCTIMAS

Para Luz Amparo Mejía, representante del movimiento las Madres de la Candelaria, este tipo de intervenciones permite rendir un homenaje en plaza pública a los seres queridos que fueron desaparecidos en el marco del conflicto armado con la exposición de sus fotografías y el relato de esos casos que siguen sin resolverse.

El gran valor de este encuentro, según dice a Efe la activista, está en llamar la atención de "aquel transeúnte indiferente para que se dé cuenta que en este país, aún hoy en procesos de paz, sigue desapareciendo la gente".

Añade que a través del movimiento que lidera cientos de madres continuarán "insistiendo, persistiendo y no desistiendo" por encontrar hasta el último desaparecido en Colombia y exigiendo la verdad sobre todos ellos.

MEMORIA

Entre los siete actos que se registraron, se destacaron los plantones con pequeños rituales y "performances" realizados en la iglesia de La Candelaria y en la Plazoleta San Ignacio, además del conversatorio virtual "Buscar hasta encontrarles", la lectura de cartas de familiares a sus desaparecidos y la presentación de la obra de teatro "Del morir al nacer".

De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), en Colombia son reconocidas 50.048 víctimas directas de desaparición forzada, mientras que entre sus familiares 131.836 son reconocidos como víctimas indirectas sujetas de reparación.

El director de la Uariv, Ramón Alberto Rodríguez, indica que debe continuar la labor de investigación y revisar todas las "fuentes de información" para acabar con la "zozobra" que viven las familias de los desaparecidos.

"Hago un llamado a adelantar todos los procesos de verdad y justicia para esclarecer estos hechos que nunca debieron suceder en el conflicto y que no deben repetirse", afirma el funcionario.

Los actos realizados en Medellín -donde este año han sido reportadas 121 personas desaparecidas, de las cuales 84 son hombres y 37 son mujeres- contaron con la participación de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, el Museo Casa de la Memoria, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Gobernación de Antioquia y la Personería de Medellín, entre otros.

Jeimmy Paola Sierra