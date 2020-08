Eva González, premiada por su labor al frente de "La Voz"

29/01/2020 Eva González recibe su primer reconocimiento como presentadora de "La Voz" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Eva González ha despedido las vacaciones de verano con la mejor noticia (profesional, todo sea dicho) que podía recibir. Y es que la presentadora de "La Voz" recibirá el próximo 5 de septiembre el premio Joan Ramón Mainat en el Festival de Vitoria por su labor al frente del talent show de Atresmedia.



La modelo sevillana compartirá este prestigioso reconocimiento a su carrera en televisión con Boris Izaguirre y Antonio Resines. Según ha anunciado la organización del FestVal, Eva se hace con el premio porque "simpática y talentosa, tiene un don especial para seducir a la cámara y conectar con la audiencia, dejando su impronta en cada uno de sus trabajos".



La que fuera Miss España 2003 tiene una consolidada trayectoria en televisión, y en su currículum como presentadora aparecen programas de la talla de "Supervivientes", "Masterchef" o "Se llama copla", además de, como no, "La Voz" - y sus versiones "Kids" y "Senior" - , que la han convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla.



Eva ya se ha pronunciado en sus redes sociales sobre este reconocimiento, mostrándose orgullosa y agradecida: "Me hace muchísima ilusión recibir el premio Joan Ramon Mainat de manos del @festval_oficial. Un festival al que tengo especial cariño. Enhorabuena a todos los premiados, especialmente a mis compañeros @borisizaguirre y #antonioresines. Viva la tele!!!"



Este premio llega sin duda en uno de los mejores momentos para la sevillana. Y es que además de triunfar en lo profesional, vive una luna de miel permanente con Cayetano Rivera, con quien este verano la hemos visto más enamorada y cariñosa que nunca. Ajenos a las declaraciones de Karelys Rodríguez hablando de su supuesta relación con el torero, la atractiva pareja ha paseado su amor por las playas de Ibiza y de Cádiz. Junto a su hijo Cayetano, de dos años y medio, han formado una familia ideal, y ya se plantean dar, en un futuro no muy lejano, un hermanito a su pequeño.