España.- Torra pide no investir a otro presidente si es inhabilitado por el Supremo

07/08/2020 El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante su intervención en un pleno extraordinario que solicitó en el Parlament de Cataluña para debatir sobre "la situación política creada por la crisis de la monarquía española" tras la marcha del Rey emérito de España, en Barcelona, Catalunya (España) a 7 de agosto de 2020. La Cámara catalana ya ha aprobado en varias ocasiones propuestas de resolución contra la monarquía y pidiendo la abdicación del Rey Felipe VI. En el último pleno del periodo de sesiones el 21 de julio, el Parlament ya reclamó la abdicación del Rey Felipe por su papel en la aplicación del 155 en 2017. POLITICA Marc Brugat - Europa Press



Asegura que el TS no le marcará el calendario y avisa de que ya ha desobedecido "dos veces"



BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a los partidos independentistas que no presenten otro candidato en el Parlament para investir a otro presidente si es inhabilitado por el Tribunal Supremo: "No se entendería que algún partido independentista presentara otro candidato".



En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha rechazado desvelar qué hará si el Supremo lo inhabilita, pero ha advertido de que su calendario no estará influenciado por las decisiones judiciales: "Lo que puedo decir es que ningún tribunal me marcará mi calendario".



Preguntado por si es necesario agotar la legislatura en Cataluña, Torra ha contestado que no necesariamente y ha defendido que se hará "lo que sea mejor para el país", aunque se ha negado a decir la fecha de las elecciones que tiene en mente.



El presidente catalán ha vuelto a decir que hace meses que sabe "perfectamente" cuál será la fecha de los próximos comicios y que, a su juicio, la fija en función del interés de Cataluña y del prestigio de la institución, pero no la quiere dar a conocer todavía.



Ha reconocido que del Supremo no espera ninguna otra decisión que no sea la inhabilitación y, sobre si la desobedecerá, ha contestado: "Yo he desobedecido dos veces, no creo que sea la última que lo haga. En cualquier caso, lo que puedo decir es que a mí no me marca el calendario las decisiones de un tribunal español".



Sin embargo, al ser preguntado por cómo se puede desobedecer una sentencia de este tipo, Torra no lo ha aclarado: "No digo que esté desobedeciendo una sentencia. Yo solo le explico que todo aquello que a mí me parece incompatible con mi conciencia y con la defensa a ultranza de los derechos fundamentales, en mi condición de presidente mi deber es oponerme", pero no ha concretado qué hará ante la hipotética inhabilitación.



MESA DE DIÁLOGO



Torra ha criticado que la mesa de diálogo no haya dado resultados hasta ahora y ha asegurado que no acudirá a otra reunión de este espacio si el Gobierno central no acepta un orden del día para definir la fecha y las condiciones de un referéndum de autodeterminación y una amnistía.



"Claro que iré a esta mesa. Yo iré a esta mesa si en un orden del día el Gobierno español acepta que vamos a hablar del derecho a autodeterminación. Por lo tanto, condiciones del referéndum, y dos, amnistía, condiciones y fecha", y ha preguntado de qué se hablará en una mesa de diálogo entre gobiernos si no es sobre estas cuestiones.



REORDENACIÓN DE JXCAT



Torra ha lamentado que "se haya judicializado" el debate sobre cómo reordenar el espacio de JxCat, después de que el PDeCAT haya denunciado al nuevo partido del expresidente Carles Puigdemont por el cambio de propiedad en las siglas de JxCat.



Asimismo, ha afirmado que, pese a las discrepancias que ha habido entre JxCat y ERC en toda la legislatura, el Govern está unido ante la pandemia del coronavirus: "Ahora mismo, ese recorrido político que no teníamos en enero, lo tenemos en la lucha contra la epidemia. Yo pido la máxima concentración y que no nos distraigamos, que no especulemos, que nos dediquemos a luchar contra la epidemia".