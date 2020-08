España.- Torra no descarta pedir un estado de alarma en Cataluña ni la ayuda del Ejército

07/08/2020 El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante un pleno extraordinario que solicitó en el Parlament de Cataluña para debatir sobre "la situación política creada por la crisis de la monarquía española" tras la marcha del Rey emérito de España, en Barcelona, Catalunya (España) a 7 de agosto de 2020. La Cámara catalana ya ha aprobado en varias ocasiones propuestas de resolución contra la monarquía y pidiendo la abdicación del Rey Felipe VI. En el último pleno del periodo de sesiones el 21 de julio, el Parlament ya reclamó la abdicación del Rey Felipe por su papel en la aplicación del 155 en 2017. . POLITICA Marc Brugat - Europa Press



Hablará con Sánchez esta semana y sí que acudirá a la conferencia de presidentes autonómicos



BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este lunes que no descarta pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la aplicación de un estado de alarma en Cataluña ni la ayuda del Ejército si es necesario para hacer frente a la pandemia del coronavirus.



"Podríamos llegar a necesitarlo, por tanto, no descarto nada. Tampoco pedir la ayuda de personal del Ejército si nos hace falta. Ahora la prioridad es la salud y la vida de las personas", ha asegurado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.



Torra ha concretado que se puede plantear pedir un estado de alarma en Cataluña si hace falta "evitar desplazamientos fuera de las regiones sanitarias", ya que si es para limitar los movimientos dentro de una misma región considera que lo puede hacer la Generalitat, como ocurrió en Lleida.



El jefe del Ejecutivo catalán ha explicado que la semana pasada habló con Sánchez y se emplazaron a tener una conversación esta semana para conocer los "detalles" de cómo se aplicaría un estado de alarma en Cataluña y para abordar un subsidio de conciliación familiar si se cierran escuelas.



También ha dicho que esta semana sí que acudirá a la conferencia de presidentes autonómicos para escuchar lo que dice Sánchez y el resto de presidentes, ya que cree que en este caso sí que hay un orden del día claro y "no hay blanqueo del Rey, que es lo que se pretendía en la última" ocasión.



INICIO DEL CURSO



Torra ha señalado la importancia del inicio del curso escolar y ha defendido la necesidad de que los padres y madres afronten con tranquilidad esta situación: "Si las escuelas abren y van bien, el país funcionará".



Es por eso que ha advertido de que hará "un auténtico caballo de batalla político" con el subsidio de conciliación familiar que pide al Gobierno para que los padres se puedan quedar en casa a cuidar de sus hijos si las escuelas cierran por brotes.



En este sentido, ha asegurado que, si el Gobierno no lo aplica, lo hará la Generalitat, aunque reconoce que no tiene competencias, y por eso el gabinete jurídico del Govern está estudiando como se podría hacer, según él.



Además, ha apuntado que la Conselleria de Educación tomará las medidas necesarias si los padres deciden no llevar a los hijos a la escuela y ha garantizado que habrá todos los test "que hagan falta" para combatir el Covid-19.