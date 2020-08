España.- El PP insta al Gobierno a llamar la atención de forma "inmediata" a Torra para evitar que vuelva a desobedecer

31/08/2020 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita el almacén permanente en el que el Ayuntamiento de la ciudad guarda todo su material de protección ante el Covid-19 y desde el que se reparte a los distintos servicios municipales en función de sus necesidades, en Madrid (España) a 31 de agosto de 2020. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha instado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez a que desautorice de forma "rápida e inmediata" al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, después de que éste haya asegurado que, tras desobedecer "dos veces" al Tribunal Supremo, volverá a hacerlo si es inhabilitado.



En una rueda de prensa tras la reunión tras la reunión del Comité de Dirección del PP, Almeida ha pedido al Ejecutivo que deje claro que aplicará la "legalidad vigente en todo momento" para que no "parezca que hay un intento de contemporizar o de establecer un equilibrio" de fuerzas "en función de la situación parlamentaria" en que se encuentra el Ejecutivo central.



El portavoz 'popular' se ha expresado así después de que Torra haya pedido este mismo lunes a los partidos independentistas que no presenten otro candidato en el Parlament para investir a otro presidente si es inhabilitado por el Tribunal Supremo, advirtiendo su calendario no estará influenciado por las decisiones judiciales.



"Yo he desobedecido dos veces, no creo que sea la última que lo haga", ha asegurado Torra, que Torra, que ha reconocido que sabe "perfectamente" cuál será la fecha de los próximos comicios, y que fijará en función del interés de Cataluña y del prestigio de la institución.



NO ES EL MOMENTO DE HABLAR DE LA COALICIÓN CON CIUDADANOS



Preguntado sobre si su partido debería concurrir a los comicios autonómicos en Cataluña en coalición con Ciudadanos, Martínez-Almeida ha señalado que la "situación" en la comunidad autónoma es de "tal grado de inestabilidad y de incertidumbre" que no toca hablar de ello todavía.



"Es una cuestión que no toca en este momento", ha insistido, para después aseverar que su formación debe hacer su labor de oposición y esperar a la convocatoria de elecciones por parte del propio Torra para ver las "distintas opciones se pueden abrir".



"No toca tanto hablar de coalición, sino hacer esa labor de oposición que hacen tanto PP como Ciudadanos en Cataluña y tratar de seguir en esa vía denunciando la situación que se está viviendo desgraciadamente desde hace tantos años", ha zanjado.