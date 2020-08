Emanuel Herrera y Jonathan Dos Santos anotan dobletes para Cristal y la U

Jugadores del Cristal festejan. EFE / Ernesto Arias/Archivo

Lima, 31 ago (EFE).- El delantero argentino Emanuel Herrera y el uruguayo Jonathan Dos Santos anotaron este lunes sendos dobles para el Sporting Cristal y el Universitario de Deportes, respectivamente en sus triunfos por 2-6 sobre el Cantolao, en el caso de los celestes; y por 1-3 ante Cienciano, en el caso de los cremas.

A sus 33 años, Herrera lleva tres goles en los dos últimos partidos, pues al tanto que hizo la pasada semana a Alianza Lima le sumó este lunes otros dos tantos.

El argentino fue el encargado de marcar el primero y el tercer gol del Cristal, que volvió a demostrar que es el equipo más en forma en el reinicio del Torneo Apertura de Perú.

En la goleada del conjunto celeste que dirige Roberto Mosquera también participó con un tanto el atacante ecuatoriano Washington Corozo, quien hizo su tercer gol para el equipo limeño, y también el defensa argentino Omar Merlo.

Más temprano, el uruguayo Dos Santos dio el triunfo por 1-3 a Universitario en un partido donde también marcó un gol para el conjunto crema el centrocampista colombiano Donald Millán, autor del primer tanto del equipo limeño en el partido.

Dos Santos entró a la cancha a falta de media hora para el final en sustitución de Alexander Succar, cuando el partido se encontraba empatado a un gol, e hizo sus dos tantos en los diez minutos finales de juego.

La 'U' logró los tres puntos tras remontar el tanto inicial de penalti de Damián Ísmodes para el Cienciano y después de que Alejandro Hohberg fallara un penalti en el inicio del segundo tiempo.

"A pesar de haber fallado un penal, el equipo jugó bien, me gustó mucho", declaró el técnico argentino de Universitario Ángel Comizzo al término del encuentro.

Con este triunfo, Universitario se consolida en la parte alta de la clasificación del Apertura y puede acabar la jornada líder si no vencen sus respectivos partidos el Ayacucho y el Alianza Universidad de Huánuco.

El sábado, Alianza Lima empató sin goles frente a Cusco en el partido que abría la novena jornada del Apertura. Se trata del segundo empate consecutivo del técnico chileno Mario Salas, que se hizo cargo del equipo blanquiazul en mitad del parón producido en el torneo peruano por la emergencia del COVID-19.

No obstante, el chileno valoró el punto conseguido después de haberse quedado con un hombre menos por culpa de la expulsión por doble tarjeta amarilla del centrocampista Rinaldo Cruzado.

"Era una situación difícil con un hombre menos. No pudimos, lo defendimos bien. Los jugadores tuvieron compromiso y una dedicación tremenda y, por lo tanto, es algo que se puede trabajar tranquilamente", declaró Salas.

La novena fecha del Apertura concluirá el martes con el encuentro entre el Ayacucho y el Carlos Mannucci, donde el equipo dirigido por el argentino Gerardo Ameli buscará mantener la primera posición del campeonato.