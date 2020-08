El presidente Hernández llama a los hondureños a participar en el combate de COVID-19

Un grupo de hondureños camina por una calle en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 31 ago (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, instó este lunes a sus compatriotas a participar en el combate de la pandemia de la COVID-19, que en el país ha causado más de 1.800 muertes, al lanzar oficialmente las Fiestas Patrias con motivo del 199 aniversario de la Independencia de Centroamérica de la Corona española.

"Hoy más que nunca necesitamos de la participación de todos los hondureños para que podamos vencer las amenazas que enfrentamos y que salgamos con éxito de esta dura prueba que no sólo enfrenta Honduras, sino el mundo", indicó Hernández en un acto en el cerro parque Juana Laínez, de Tegucigalpa, en cuya cima se levanta el Monumento a la Paz.

Dijo que el mes de la Independencia se conmemorará "con mayor civismo, promoviendo y fortaleciendo los valores ciudadanos y el amor a Honduras, porque hoy más que nunca lo necesitamos para afrontar los retos que tenemos por delante".

"Me siento orgulloso y complacido de iniciar las festividades del 199 aniversario de nuestra Independencia, que es la antesala del Bicentenario, porque celebramos nuestros valores patrios y nuestra historia como nación a pesar de la epidemia que enfrentamos", enfatizó el gobernante hondureño.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua proclamaron de manera simultánea su independencia de la Corona española el 15 de septiembre de 1821.

Hernández señaló que los hondureños están "llenos de optimismo y de gratitud a Dios, porque paso a paso vamos logrando salir adelante" a pesar de los problemas que el país enfrenta.

Los hondureños tienen la "oportunidad" de reinventarse, "ser más creativos, con el entusiasmo que como catracho nos identifica y mostramos al celebrar las fiestas patrias", añadió.

Dijo además que, debido a la emergencia por el coronavirus, los festejos cívicos del "mes patrio" se desarrollarán de manera virtual.

LA COVID-19 CAMBIA LA VIDA DE LOS HONDUREÑOS

El jefe de Estado de Honduras aseguró que la pandemia del coronavirus "nos cambió la vida, nos obligó a vivir bajo una nueva realidad, con una nueva disciplina para mantenernos sanos, nadie esperaba que el año 2020 se desarrollará de esta manera con tantas dificultades porque esperábamos seguir avanzando hasta lograr un crecimiento económico con justicia social".

Sin embargo, afirmó que su Gobierno ha venido trabajando en "la construcción de una nueva Honduras", con una nueva visión que además ha contribuido a "enfrentar esta crisis" que afecta a todos los países del mundo.

La economía de Honduras se contrajo en el primer semestre de este año un 10 %, lo que supone un alza de 2,4 % con relación al mismo periodo de 2019, debido al impacto de la crisis sanitaria por la enfermedad, según el Banco Central de Honduras.

"El camino recorrido no ha sido fácil, pero los hondureños somos capaces de demostrar que podemos vencer todo tipo de obstáculos, pues hemos formado nuestro carácter en el esfuerzo del trabajo sano y honesto y con determinación luchamos por vivir en paz y tranquilidad, con jóvenes a quienes les daremos lo mejor en la salud y la educación", dijo.

Destacó que la emergencia sanitaria es una "prueba compleja", pero Honduras está "saliendo adelante, estamos ganando la batalla, porque tenemos la capacidad demostrada, ya también en otros momentos tan difíciles como fue el huracán Mitch", que en 1998 dejó una estela de muerte y destrucción en Centroamérica.

HÉROES ACTUALES

El gobernante también recordó las grandes acciones de los próceres hondureños Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, José Cecilio de Valle y Lempira, que "arriesgaron su vida porque esta nación fuera independiente".

También resaltó al personal sanitario, de socorro y seguridad que están en primera línea de la batalla contra la COVID-19, que en Honduras deja hasta ahora más 1.800 muertes y más de 60.000 contagios.

"Hoy también, ante el peligro, el riesgo enorme de esta pandemia, muchos hondureños se han sentado a estudiar, han revisado la conducta de lo población y también como actúa el virus, han arriesgado sus vidas y las de sus familias, estoy hablando de personal sanitario, policías militares, bomberos", subrayó.

El personal sanitario, socorro y fuerzas de seguridad "son también los héroes de hoy, están haciendo patria cuando deciden trabajar, inclusive arriesgando la vida por cada uno de nosotros", enfatizó el presidente hondureño.