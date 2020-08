El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será deportado a Colombia, según la prensa

En la imagen, Salvatore Mancuso, exjefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). EFE/Archivo

Bogotá, 30 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos deportará a Colombia y no a Italia a Salvatore Mancuso, el exjefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tiene pendientes cuentas con la justicia colombiana.

Así lo informó este domingo el diario El Tiempo que señala que, según fuentes cercanas al caso, la decisión de Estados Unidos será comunicada en las próximas horas al Gobierno colombiano y a la defensa de Mancuso.

Sin embargo la figura para la entrega del exparamilitar a Colombia sería la de deportación y no la de extradición que se había buscado hasta ahora.

La información agrega que según las fuentes, "la deportación a Italia resulta perjudicial a los intereses del Gobierno Trump. Por eso, atendiendo una solicitud de Colombia, alistan su envío al país en las próximas semanas".

Sin embargo, indican que le dejan a Mancuso "la puerta abierta para quedarse en Estados Unidos, lo que significaría -de concretarse esa posibilidad- una derrota para Colombia, que aspiraba a lograr su extradición".

MANCUSO PODRÍA QUEDARSE EN EE.UU.

El diario añade que la fuente le dijo que Estados Unidos "no tiene que explicar las razones de su decisión, la cual le fue informada en la tarde del sábado a las autoridades de Migración para que Mancuso sea enterado en las próximas horas".

La versión explica que la decisión de deportar a Mancuso también es de "orden administrativo y, de acuerdo con normas de la Ley de Inmigración y Nacionalización, tiene 14 días para apelarla".

En esa dirección, añade, a Mancuso "le dejaron abierta la posibilidad de pedir que se frene su expulsión y se quede en Estados Unidos, a la luz de la Ley contra la tortura y el trato cruel".

El exjefe paramilitar ha dicho varias veces que teme regresar a Colombia porque su vida corre peligro.

Hasta ayer se daba casi por seguro que Mancuso sería deportado de Estados Unidos a Italia, país del que tiene ciudadanía.

La semana pasada el Gobierno colombiano admitió que no había formalizado la solicitud de extradición de Mancuso de EE.UU. porque aún faltan documentos que no han sido traducidos del español al inglés.

Mancuso fue responsable directo como jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de miles de asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado.

Tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz y desmovilizarse en 2006, Mancuso fue deportado en 2008 a Estados Unidos donde cumplió 12 años de cárcel y cuando su deportación a Italia era casi un hecho, el Gobierno de Colombia empezó a tramitar su extradición por sus procesos pendientes con la justicia.

Las víctimas de los crímenes cometidos por paramilitares al mando de Mancuso aseguran que si éste es deportado a Italia se "acalla la verdad".

Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado, Movice, Mancuso fue condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes, pero aún no se han sancionado cerca de 75.000 hechos criminales asociados a su comandancia.