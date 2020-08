El abridor Mike Clevinger cambia a los Indios por los Padres

Fotografía tomada en octubre de 2017 en la que se registró al lanzador abridor Mike Clevinger, quien fue anunciado este lunes como nuevo refuerzo de los Padres de San Diego. EFE/Jason Szenes/Archivo

San Diego (EE.UU.), 31 ago (EFE).- Los Padres de San Diego anunciaron este lunes la contratación del lanzador estelar de los Indios de Cleveland, Mike Clevinger.

El equipo californiano de la Liga Nacional también logró de los Indios al jardinero Greg Allen y otro jugador por designar de Cleveland.

Los Padres cederán a cambio a un grupo de jóvenes promesas que incluye al jardinero Josh Naylor, el derecho Cal Quantrill y el receptor Austin Hedges.

Encabezados por el campo corto dominicano Fernando Tatis Jr. y el también estadounidense dominicano Manny Machado, San Diego busca clasificarse a los playoffs desde 2006.

La adquisición de Clevinger es el quinto traspaso que cierran los Padres desde el pasado sábado.

San Diego sumó a los veteranos receptores, el hispano Jason Castro, y Austin Nola dentro de un par de traspasos realizados el domingo, dejando a Hedges fuera.

El primera base Mitch Moreland llegó procedente de los Medias Rojas de Boston, y los Padres incorporaron al relevista Trevor Rosenthal en una negociación con los Reales de Kansas City.

Clevinger, de 29 años, apuntala a una rotación que ha tambaleado algo últimamente.

Garrett Richards no ha pasado de los dos entradas en aperturas seguidas. Chris Paddack, el abridor del día inaugural, se recuperó tras una mala apertura y cumplió una buena actuación el domingo en Colorado ante los Rockies.

Clevinger tuvo marca ganadora de 13-4 con 2.71 de efectividad en 21 aperturas el año pasado. El abridor derecho está bajo control contractual hasta el 2022.

Cleveland pugna por el título de la División Central de la Liga Americana, pero Clevinger fue duramente cuestionado tras ser sorprendido quebrantando el protocolo sanitario del COVID-19 hace un par de semanas, y fue enviado al campamento alterno del equipo.

Clevinger y su compañero Zach Plesac salieron de un hotel en Chicago, para socializar fuera de la "burbuja" del equipo. No acataron el toque de queda y generaron mucho malestar dentro del camerino.

El abridor derecho reapareció el miércoles y cubrió seis entradas en una victoria ante los Mellizos de Minnesota.

Se trata del tercer abridor estelar de los Indios que entra en un traspaso en el último año. Trevor Bauer fue enviado a los Rojos de Cincinnati en la fecha límite de cambios del año pasado.

Corey Kluber, dos veces ganador del Cy Young, pasó a los Vigilantes de Texas en diciembre del 2019.

Los Indios también obtuvieron a los jugadores de cuadro, el Gabriel Arias y Owen Miller, junto con el lanzador derecho Joey Cantillo.

Incluso sin Clevinger, los Indios cuentan con numerosos talentosos lanzadores jóvenes, con el as Shane Bieber, Aaron Civale, Plesac y el novato Triston McKenzie.

El traspaso podría significar más cambios dentro de los Indios, especialmente en cuanto se refiere a la continuidad del puertorriqueño Francisco Lindor que sigue siendo la gran incógnita dentro del equipo.

El estelar torpedero boricua ha rechazado varias ofertas de extensión por parte del club, que ha reconocido que no podrá competir con otros equipos si acaba entrando a la agencia libre.

Lindor tiene contrato hasta el 2021, así que los Indios deben decidir si insisten en buscar un título de la Serie Mundial -la cual no han ganado desde 1948- o traspasar a su figura más popular antes de irse, sin que puedan recibir algo a cambio.