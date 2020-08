División de acciones de Apple y Tesla dan grandes ganancias

(Bloomberg) -- Si atraer a un grupo más amplio de pequeños inversionistas hacia sus acciones fue el motivo detrás de la división de acciones de Apple Inc. y Tesla Inc., está funcionando. Al menos si se consideran las ganancias del primer día.

Ambas acciones, que ya habían experimentado enormes repuntes en 2020, volvieron a subir el lunes y ambas registraron máximos intradiarios, después de que las medidas corporativas entraron en vigor. Si bien las divisiones no cambian ni la economía subyacente de una empresa ni el valor intrínseco de sus acciones, los inversionistas las tomaron como una ocasión para hacer lo que casi siempre han hecho este año: comprar, agregando más de US$100.000 millones combinados a sus valores de mercado.

Los precios de las acciones de ambas compañías se han disparado en los últimos meses: Tesla ha avanzado 474% este año y Apple ha subido 76%. Apple es ahora la única empresa estadounidense que cotiza en bolsa con una capitalización de mercado de más de US$2 billones, mientras que Tesla, un fabricante de vehículos eléctricos que tiene como objetivo entregar casi medio millón de automóviles este año, ha superado a grandes corporaciones como Walmart Inc., Visa. Inc. y Johnson & Johnson. La valoración actual de Tesla es de unos US$448.000 millones, mientras que General Motors, que entregó 2,9 millones de vehículos en Estados Unidos en 2019, tiene un valor de US$42.700 millones.

“Creemos que la decisión de división de acciones fue una medida inteligente de Tesla y su directorio dado el movimiento parabólico de las acciones durante los últimos seis meses. Con otra división de acciones de Apple, en nuestra opinión, probablemente otras de las gigantes tecnológicas seguirán este mismo camino en los próximos meses”, escribió Dan Ives, analista de Wedbush.

Después de cerrar cerca de US$2.000 el viernes, las acciones de Tesla subieron a casi US$500 luego de una división de 5 por 1. Casi 70 millones de acciones habían cambiado de manos a la 1 p.m., dos tercios del promedio diario durante el año pasado.

Un fenómeno similar sucedió con Apple después de una división de 4 por 1, que también entró en vigencia el lunes. El fabricante de iPhone había cotizado sus acciones a más de US$500 cada una, un precio tan alto que llegó a representar 12% del promedio industrial Dow Jones. El lunes, cayó por debajo de 3% en el índice ponderado por precio, con Apple en alrededor de US$125 por acción.

Las acciones de Apple subieron hasta 4,2% a US$130, mientras que Tesla subió hasta 12% a US$497.

Amit Daryanani, analista de Evercore ISI, ve la narrativa de Apple “mejorando” a medida que avanza el año, beneficiada por una “multitud de vientos de cola” que incluyen una fuerte demanda de sus teléfonos, así como de computadoras portátiles y tabletas, a medida que las escuelas reinician sus clases y los consumidores se actualizan a dispositivos más nuevos.

Para Tesla, el próximo catalizador importante para las acciones será su muy esperado “Día de la batería”, el 22 de septiembre, seguido de las cifras de entregas del tercer trimestre, dijo Ives.

Nota Original:Splits by Apple and Tesla Spur Fierce Gains for Retail Faithful

©2020 Bloomberg L.P.