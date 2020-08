Cultura.- Lady Gaga, triunfadora de los Premios MTV Awards 2020 con cinco galardones

31/08/2020 Lady Gaga en los MTV VMA 2020 CULTURA MTV



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La artista Lady Gaga ha sido la triunfadora de los Premios MTV Awards 2020, que este año se han celebrado en Nueva York y que han estado marcados por la pandemia de coronavirus, ya que muchas de las actuaciones, incluidas las de la propia cantante, han contado con mascarillas en los distintos escenarios al aire libre.



Gaga ha sido reconocida en tres categorías --Mejor Canción del Año, Mejor Colaboración y Mejor Cinematografía de Videoclip-- para su colaboración con Ariana Grande en la canción 'Rain on me'. Además, ha triunfado en la categoría de Artista del Año y en el nuevo Premio Tricon enfocado a la filantropía.



Por su parte, la banda de k-pop coreano BTS también fue otra de las grandes reconocidas, con cuatro premios --Mejor Grupo, Mejor Artista Pop, Mejor K-Pop y Mejor Coreografía--. Mientras, Maluma y J Balvin se han alzado con el premio en la categoría de Mejor Tema Latino por su canción 'Qué pena'.



De entre las numerosas actuaciones, la participación de The Weekend con su tema 'Blinding lights' --Mejor Vídeo del Año y Canción R&B-- fue una de las más destacadas y reivindicativas, con mensajes recordatorios a las personas de Jacob Blake y Breonna Taylor, por los que pidió justicia dentro del movimiento Black Lives Matter.