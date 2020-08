Cultura.- BTS debuta a lo grande en los MTV VMAs con su Dynamite

31/08/2020 BTS en los MTV VMAs 2020 CULTURA MTV



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Los MTV VMAs han celebrado el 30 de agosto de 2020 una atípica edición marcada por la pandemia de coronavirus. La ceremonia tuvo lugar en diferentes enclaves de Nueva York y contó con la actuación de BTS, que debutaron en los galardones con una aclamada aparición.



En su primera actuación en los MTV VMAs el grupo de k-pop interpretó Dynamite, su último single lanzado el pasado 21 de agosto y su primer tema íntegramente en inglés. Su aparición tuvo lugar frente a un croma que simulaba algunos lugares icónicos de la Gran Manzana como Times Square. BTS contaba con cuatro nominaciones a mejor grupo y mejor coreografía, mejor videoclip de k-pop y mejor videoclip de pop por On. La banda consiguió hacerse con los cuatro reconocimientos.



BTS lanzó Dynamite en un intento de levantar el ánimo de los fans durante la cuarentena. "Cuando la escuchamos pensamos que era muy divertida y emocionante, una canción divertida y alegre que no era tan seria. Simplemente nos hizo sentir bien cuando lo escuchamos ", explicó RM en una rueda de prensa, tal como recoge Variety. "Realmente queríamos compartir esta energía con los fans lo antes posible", agregó. Además del lanzamiento de Dynamite, BTS estrenará este año Break the Silence: The Movie, cuarto documental centrado en la banda y que sigue a los artistas durante su gira mundial.