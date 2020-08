Colombia recortaría tasas de interés por última vez en agosto

(Bloomberg) -- Se pronostica que Colombia recortará las tasas de interés por última vez el lunes, poniendo fin a seis meses de flexibilización monetaria que fueron una respuesta a la depresión más profunda en la historia del país.

El Banco de la República reduciría su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, a un mínimo histórico de 2%, en su reunión de agosto, según todos los analistas

La economía se contrajo 15,7% en el segundo trimestre respecto del año anterior, debido a que los bloqueos y las restricciones de viaje llevaron a la bancarrota a miles de empresas, desde restaurantes, hoteles y peluquerías hasta la aerolínea nacional Avianca.

La debilidad de la economía y la baja inflación abogan por otra reducción de tasas. Pero dado que la política monetaria ya está proporcionando un gran estímulo, los economistas encuestados por el banco predicen que un recorte sería el último de la serie que comenzó en marzo cuando golpeó la pandemia.

“A partir de esta reunión, la Junta Directiva del emisor tendrá un accionar mucho más cauteloso, en el que las decisiones de tasas dependerán de la nueva información disponible”, escribieron analistas de Bancolombia, incluido Juan Pablo Espinosa, en un informe de investigación. “El espacio adicional para reducciones de la tasa repo después de agosto será limitado”.

La decisión del banco se dará a conocer durante una conferencia de prensa después de la 1:00 p.m. hora local en Bogotá, y al mismo tiempo se publicará un comunicado.

Lo que dice nuestro economista:

“Las tasas de interés ya son bajas y coherentes con la política monetaria que proporciona un estímulo significativo. Es probable que los responsables políticos destaquen que las tasas se están acercando a su límite inferior y que hay poco margen para recortes adicionales”.

—Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics

El gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, ha dicho que los recortes de las tasas de interés no son efectivos para suavizar el golpe directo de la crisis, pero que crearán las condiciones para una recuperación más rápida a medida que la economía se reabre.

El banco central pronostica una contracción de entre 6% y 10% este año, que sería la más profunda registrada.

El Gobierno levantará la cuarentena a nivel nacional a partir del 1 de septiembre, en un intento por evitar una mayor devastación económica y destrucción de empleos. Las autoridades sanitarias permitirán el funcionamiento de restaurantes y hoteles, así como más rutas aéreas.

La caída de la demanda también provocó que la inflación se desacelerara el mes pasado por debajo del límite inferior de su rango meta por primera vez desde 2013, a 1,97%. El banco central tiene una meta inflacionaria de 3%, más o menos un punto porcentual.

Las economías latinoamericanas se encuentran entre las más afectadas por la pandemia de coronavirus, y algunos de los vecinos de Colombia se han visto aún más afectados. La economía de Perú se desplomó 30% en el segundo trimestre, debido a que uno de los cierres más estrictos de la región paralizó gran parte de la economía.

