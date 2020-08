Colombia prestará hasta US$370M a Avianca para capear la crisis

(Bloomberg) -- El Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) de Colombia prestará hasta US$370 millones a Avianca Holdings SA para ayudar con su reestructuración después de que una interrupción en los viajes durante la pandemia del covid-19 obligara a la compañía a acogerse al Capítulo 11, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

El comité del fondo aprobó el préstamo respaldado por el Gobierno, con vencimiento en noviembre de 2021, bajo el marco de financiamiento de deudor en posesión (DIP, ‘debtor-in-posession’) que la compañía busca en su caso ante el tribunal de quiebras de Estados Unidos, dijo el Ministerio en un comunicado el viernes.

Avianca, una de las aerolíneas más grandes de América Latina, solicitó la protección del Capítulo 11 en Nueva York en mayo después de que las prohibiciones de viaje obligaran a la aerolínea a suspender su flota. Llegó a un acuerdo con prestamistas este mes por una parte sustancial de los US$2.000 millones que está tratando de recaudar mientras se reestructura. La compañía ofrece una de las primas más altas vistas hasta el momento en un préstamo DIP de US$1.300 millones.

“Estamos complacidos con el anuncio del Gobierno de la República de Colombia sobre su participación en la financiación DIP de la compañía y expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y el apoyo que este crédito demuestra”, dijo Avianca en un comunicado el domingo. La estructura de préstamos DIP de la aerolínea ha sido bien recibida por inversionistas institucionales externos, dijo.

La caída de la demanda de viajes aéreos también ha obligado a los competidores Latam Airlines Group SA y Grupo Aeroméxico SAB a buscar protección por bancarrota mientras las aerolíneas de la región navegan la crisis del coronavirus sin ayuda gubernamental sustancial, a diferencia de sus contrapartes en EE.UU. y Europa.

Nota Original:Colombia to Lend up to $370 Million to Avianca in Bankruptcy (1)

