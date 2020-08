Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los casos de virus en Estados Unidos se acercan a los 6 millones, la recuperación de China continúa y la novela de TikTok toma un nuevo giro.

No desaparece

Los casos de coronavirus en EE.UU. están a punto de superar los 6 millones a medida que el brote se acelera en algunos campus universitarios. Mientras que algunas universidades están enviando a sus estudiantes a casa tras un brote, expertos en salud pública ahora dicen que sería mejor que los estudiantes enfermos permanecieran en sus campus en lugar de regresar a sus comunidades. Si bien el virus tiene una tasa de mortalidad mucho más baja entre las personas más jóvenes, hay evidencia de efectos a largo plazo para la salud derivados de la exposición a la enfermedad. Las aerolíneas continúan siendo una de las industrias más afectadas por la pandemia y las principales aerolíneas estadounidenses están haciendo todo lo posible para intentar que la gente vuelva a volar.

Los datos mejoran, la deuda empeora

El surgimiento de China tras las medidas de confinamiento por el coronavirus continúa, luego de que un indicador de la actividad económica mostrara que el sector de servicios se encuentra en su nivel más sólido desde 2018 y que la expansión del sector manufacturero se mantuvo intacta. Existen ciertas advertencias sobre el desempeño, ya que las tensiones con EE.UU. continúan en un alto nivel tanto en el sector de comercio como el de relaciones políticas. En el frente interno, los mayores bancos del país registraron la peor caída de sus ganancias en más de una década después de que las provisiones por deudas incobrables aumentaran.

TikTok

La venta de las operaciones en EE.UU. de la aplicación para compartir videos TikTok, de ByteDance Ltd., que ha captado la atención de una amplia gama de interesados, acaba de toparse con una nueva limitación. El viernes, China afirmó tener autoridad sobre cualquier posible venta del preciado activo, lo que significa que, para que la compañía concrete cualquier acuerdo, debe solicitar la aprobación de Pekín. El plazo del 15 de septiembre que impuso la Administración Trump para la venta de las operaciones estadounidenses, sumado a la exigencia de China, se traduce en que es posible que ahora sea muy difícil llegar a un acuerdo.

Mercados al alza

El implacable repunte de las acciones mundiales no muestra señales de detenerse hoy, ya que la mayoría de los indicadores en todo el mundo se suman a los avances. El índice MSCI Asia Pacific se contrajo 0,7% mientras que el interés de Warren Buffett en las acciones japonesas ayudó a impulsar el índice Topix a un alza de 0,8%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 0,4% a las 5:55 a.m., hora del este, mientras que el Reino Unido estuvo cerrado por feriado. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una nueva sesión de avances hoy, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era en 0,723% y el oro se mantenía sin variación.

También hoy…

Este es un inicio de semana bastante tranquilo desde el punto de vista de los datos económicos, solo se espera la publicación de la actividad fabril de la Fed de Dallas a las 10:30 a.m. para los inversionistas estadounidenses. El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hablan más tarde. Zoom Video Communications Inc. es una de las compañías que informa resultados hoy.

