Ciencia.-La NASA selecciona propuestas para nuevas misiones sobre clima espacial

El Sol envía un flujo constante de partículas y energía, que impulsa un complejo sistema meteorológico espacial cerca de la Tierra y puede afectar a las naves espaciales y los astronautas.



La NASA ha seleccionado cinco propuestas para estudios conceptuales de misiones para comprender mejor la dinámica del Sol y el entorno cambiante con el que interactúa alrededor de la Tierra.



La información mejorará la comprensión del universo y ofrecerá información clave para ayudar a proteger a los astronautas, los satélites y las señales de comunicaciones, como el GPS, en el espacio.



Cada una de estas propuestas recibirá fondos para realizar un estudio de concepto de misión de nueve meses. Después del período de estudio, la NASA elegirá hasta dos propuestas para seguir adelante con el lanzamiento. Cada misión potencial tiene una oportunidad de lanzamiento y un período de tiempo separados.



Cada una de estas nuevas propuestas busca agregar una nueva pieza del rompecabezas para comprender ese sistema más grande, algunas mirando al Sol, otras haciendo observaciones más cercanas a casa.



Las propuestas seleccionadas para los estudios de concepto son:



- Solar-Terrestrial Observer for the Response of the Magnetosphere (STORM). Proporcionaría la primera vista global de nuestro vasto sistema de clima espacial en el que el flujo constante de partículas del Sol, conocido como viento solar, interactúa con el sistema de campo magnético de la Tierra, llamado magnetosfera. Usando una combinación de herramientas de observación que permiten la visualización remota de los campos magnéticos de la Tierra y el monitoreo in situ del viento solar y el campo magnético interplanetario, STORM rastrearía la forma en que la energía fluye hacia y a través del espacio cercano a la Tierra. Al abordar algunas de las preguntas más urgentes de la ciencia magnetosférica, este conjunto de datos completo proporcionaría una vista de todo el sistema de los eventos en la magnetosfera para observar cómo una región afecta a otra, ayudando a desenredar cómo los fenómenos meteorológicos espaciales circulan alrededor de nuestro planeta. STORM está dirigido por David Sibeck en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.



- HelioSwarm. Esta misión observaría el viento solar en una amplia gama de escalas con el fin de determinar los procesos fundamentales de la física espacial que llevan la energía del movimiento a gran escala a una cascada a escalas más finas de movimiento de partículas dentro del plasma que llena el espacio, un proceso que conduce a el calentamiento de dicho plasma. Utilizando un enjambre de nueve naves espaciales SmallSat, HelioSwarm recopilaría mediciones de múltiples puntos y podría revelar los mecanismos tridimensionales que controlan los procesos físicos cruciales para comprender nuestro vecindario en el espacio. HelioSwarm está dirigido por Harlan Spence en la Universidad de New Hampshire en Durham.



- Multi-slit Solar Explorer (MUSE). Proporcionaría observaciones de alta cadencia de los mecanismos que impulsan una serie de procesos y eventos en la atmósfera del Sol, la corona, incluido lo que impulsa las erupciones solares, como las erupciones solares, así como lo que calienta la corona a temperaturas muy por encima de la solar. superficie. MUSE utilizaría técnicas innovadoras de espectroscopia de imágenes para observar el movimiento radial y el calentamiento a diez veces la resolución actual, y 100 veces más rápido, una capacidad clave cuando se trata de estudiar los fenómenos que impulsan los procesos de calentamiento y erupción, que ocurren en escalas de tiempo más cortas que los espectrógrafos anteriores. observar. Dichos datos permitirían un modelado solar numérico avanzado y ayudarían a resolver preguntas de larga data sobre el calentamiento coronal y la base de los eventos meteorológicos espaciales que pueden enviar ráfagas gigantes de partículas solares y energía hacia la Tierra. MUSE está dirigido por Bart De Pontieu en Lockheed Martin en Palo Alto, California.



- Auroral Reconstruction CubeSwarm (ARCS). Esta misión exploraría los procesos que contribuyen a la aurora en escalas de tamaño que rara vez se han estudiado: en la escala intermedia entre los fenómenos locales más pequeños que conducen directamente a la aurora visible y la dinámica global más grande del sistema meteorológico espacial que atraviesa la ionosfera y termosfera. Al agregar información crucial para comprender la física en la frontera entre nuestra atmósfera y el espacio, estas observaciones proporcionarían información sobre todo el sistema magnetosférico que rodea la Tierra. La misión utilizaría un conjunto de sensores distribuidos e innovadores mediante el despliegue de 32 CubeSats y 32 observatorios terrestres. La combinación de instrumentos y distribución espacial proporcionaría una imagen completa de los impulsores y la respuesta del sistema auroral hacia y desde la magnetosfera. ARCS está dirigido por Kristina Lynch en la Universidad de Dartmouth en Hanover, New Hampshire.



- Solaris. Se trata de una misión que abordaría cuestiones fundamentales de la física solar y estelar que solo pueden responderse con una vista de los polos solares. Solaris observaría tres rotaciones solares sobre cada polo solar para obtener observaciones de luz, campos magnéticos y movimiento en la superficie del Sol, la fotosfera. Los investigadores espaciales nunca han recopilado imágenes de los polos del Sol, aunque el Orbitador Solar de la ESA / NASA proporcionará vistas en ángulo oblicuo por primera vez en 2025. Es necesario un mejor conocimiento de los procesos físicos visibles desde el polo para comprender la dinámica global de todo el Sol, incluida la forma en que los campos magnéticos evolucionan y se mueven por toda la estrella, lo que lleva a períodos de gran actividad solar y erupciones aproximadamente cada 11 años. Solaris está dirigido por Donald Hassler en el Southwest Research Institute en Boulder, Colorado.