Churín cita el juego asociado como clave del éxito del líder Cerro Porteño

Diego Churín de Cerro Porteño. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 31 ago (EFE).- El delantero argentino Diego Churín, de los jugadores más elogiados en el superclásico que Cerro Porteño ganó el domingo al Olimpia por 2-0, destacó este lunes el juego asociado como una de las claves de los nueve triunfos seguidos y del liderato del torneo Apertura, cuyo título que parece más cerca.

Churín, de 30 años, fue el autor del primer gol contra el escolta, que ahora está a siete puntos del Cerro Porteño, cuando quedan cinco partidos para el cierre del torneo.

"Cada vez estamos siendo más fuertes, más sólidos, muy competitivo, ganando a los rivales con creces y autoridad", afirmó Churín en una rueda de prensa virtual.

No obstante, el delantero del Ciclón señaló que el conjunto dirigido por el exseleccionador Francisco 'Chiqui' Arce transita "por un camino en construcción".

Reiteró que no es una casualidad que se encuentren en la cima, tras estar en séptima posición al reiniciarse el torneo y cuando no contaban como favoritos.

"Ganamos a Guaraní y ahora le ganamos a Olimpia, que es el ultimo campeón (del Apertura) y damos muchos triunfos seguidos y esas cosas no pasan por casualidad", enfatizó.

Preguntado por el penalti que falló cuando el marcador estaba 0-0, y después de que el meta de Olimpia Alfredo Aguilar hablara con él y le hiciera toda una presión sicológica, Churín prefirió pasar página.

En la tele se vio. Que cada uno saque sus propias conclusiones", zanjó.

Con su victoria, Cerro Porteño suma 39 puntos y le sigue con 32 el Olimpia de Daniel Garnero.

Guaraní y Libertad les persiguen con 30, aunque este último juega hoy ante Sol de América, en partido de la decimoséptima jornada.