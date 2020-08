Braithwaite solo se ve en el Barcelona y niega tener ofertas de otros clubes

Los jugadores del FC Barcelona, el centrocampista brasileño Arthur Melo (d) y el delantero danés Martin Braithwaite (i). EFE/ Lavandeira Jr/Archivo

Copenhague, 31 ago (EFE).- El internacional danés Martin Braithwaite aseguró este lunes que solo piensa en cumplir los cuatro años de contrato que le quedan en el Barcelona y niega haber recibido ofertas o negociado con otros clubes para salir.

"Siendo honestos, no he hablado con nadie de cambiar de club, ni siquiera he pensado en ello. Solo pienso en cómo prepararme para jugar bien en el Barcelona la próxima temporada. Estoy hambriento por jugar y ganar muchos títulos", declaró en una entrevista al diario BT.

El atacante danés, que llegó desde el Leganés fuera del pasado mercado de invierno para suplir a los lesionados Luis Suárez y Ousmane Dembélé, dijo que es "fantástico" estar en el Barcelona y que el club está contento con él.

"Me veo mucho tiempo ahí todavía. Lo que pase en el futuro solo lo sabemos yo y mi agente, hablo mucho con él, confío en él. No charlamos solo de fútbol, sino de todo, y en esas conversaciones no se ha hablado para nada de otros clubes, así que no hay nada al respecto", afirmó el jugador.

Braithwaite enfatizó que hay muchos rumores y que se ha especulado con la salida de todo el equipo, por lo que es "natural" que también se haya hablado de él, sobre todo al no haber cumplido los objetivos.

La suspensión de la liga durante varias semanas debido a la pandemia hizo que Suárez se recuperase a tiempo y que los minutos de Braithwaite fueran menos de los esperados, pero el jugador se muestra satisfecho.

"Fue positivo. Cuando llegas a un club tan grande, se trata de integrarse, y ha ido muy bien. He tenido buenas actuaciones y he marcado, así que está bien", asegura el extremo, que dice vivir un "sueño de niño".

Ponerse la camiseta del Barcelona cada partido es "algo muy especial", confiesa Braithwaite, "muy agradecido" por jugar en un club con las ambiciones del Barcelona.

Braithwaite se encuentra en Dinamarca para unirse desde hoy a la concentración de su selección, que el sábado se enfrentará a Bélgica y, el martes, a Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA.