Aunque sueña con Messi, Italia vigila su monedero

¿Messi contra Cristiano Ronaldo, segunda parte? La Serie A y el Inter sueñan pero no se lo creen demasiado. En el contexto de la crisis del covid-19, los clubes italianos van a evitar las locuras en el mercado de fichajes, que abre oficialmente el martes en la península.

Mientras que Ronaldo sigue siendo su cabeza de cartel a los 35 años, la Juventus, invencible campeona en busca de un 10º título consecutivo, se ha lanzado a rejuvenecer su plantilla.

Eso afecta tanto al banquillo, con la llegada de Andrea Pirlo, como al terreno de juego con las llegadas del prometedor brasileño ex del Barcelona Arthur (24 años), de la perla sueca Dejan Kulusevski (20 años, ex Atalanta) y del estadounidense Weston McKennie (22, ex Schalke 04).

Al mismo tiempo se despidió de Blaise Matuidi (33 años, Inter Miami) y Miralem Pjanic (30 años, Barcelona) a la espera de Sami Khedira (33 años) y Gonzalo Higuaín (32), sin pólvora a final de temporada.

Higuaín, arrebatado del Nápoles por la Juve a cambio de 90 millones de euros, pretende negociar para saldar su último año de contrato (7,5 millones de euros de salario) antes de marcharse, quizá a Estados Unidos.

- El tutor 'Ibra' -

Pese a todo, la experiencia todavía cuenta en la 'Vecchia Signora', que ha pensado en el delantero de la AS Roma Edin Dzeko, de 34 años, para reemplazarle.

En la categoría de "veteranos", Zlatan Ibrahimovic, quien pronto cumplirá 39 años, sigue batiendo récords con el AC Milan. Sin competir en Liga de Campeones desde 2014, el club lombardo ve en el sueco un tutor para su joven y talentosa generación que terminó la temporada por todo lo alto.

"Como ya he dicho, no estoy aquí para ser una mascota, sino para ayudar al club a volver donde merece estar", afirmó Zlatan, que regresó el domingo para preparar la nueva temporada que comienza el 19 de septiembre.

El pretendido Sandro Tonali (Brescia, 20 años) podría formar parte de este Milan en reconstrucción.

Por parte del Inter, sobre el papel principal rival de la Juve, el objetivo es reforzar el centro del campo, donde no ha terminado de encajar el danés Christian Eriksen, que llegó en enero procedente del Tottenham.

Antonio Conte busca experiencia en la medular (han sonado Arturo Vidal o N'Golo Kanté) tras haber aportado velocidad a la banda derecha con el joven lateral Achraf Hakimi (ex del Real Madrid).

- Messi, ¿un sueño imposible? -

¿Y Messi? Aun con las ventajas fiscales posibles en Italia, la 'Pulga' parece inaccesible para el Inter. A pesar de los sueños de los 'tifosi' desde que la prensa anunció que el padre del seis veces Balón de Oro había comprado un apartamento en Milán.

El Atalanta, como la Lazio, 3º y 4º la temporada pasada, apuestan por la continuidad. Para los de Bérgamo, jugadores polivalentes, trabajadores y con una plusvalía potencial fuerte. Para la Lazio, un goleador en su mejor momento, Ciro Immobile, renovado este lunes hasta 2025.

En este mercado prudente globalmente, el Nápoles, que quiere volver a la 'Champions' tras una mala temporada, dio la campanada al desembolsar casi 80 millones de euros por el delantero nigeriano Victor Osimhen. Al club le toca ahora vender y busca acomodo para su defensa senegalés Kalidou Koulibaly (se habla del Manchester City) y su centrocampista brasileño Allan (Everton).

La animación también procede de algunos ambiciosos de la Serie B, empezando por el Monza, dirigido por Silvio Berlusconi y Adriano Galliani, donde han desembarcado los máximos goleadores de la liga polaca (el danés Christian Gytkjaer) y croata (el local Mirko Maric).

La Reggina, ascendida que ya apunta a la Serie A, también ha reclamado los focos: el campeón del mundo Adil Rami es esperado en Calabria para unirse a su excompañero Jérémy Menez.

Los clubes pueden registrar formalmente los fichajes a partir del martes en Italia y hasta el 5 de octubre.

