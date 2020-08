Así es la reapertura de los museos de Nueva York

Visitantes llegan al Museo Metropolitano de Nueva York durante el primer día de reapertura para miembros, el 27 de agosto

(Bloomberg) -- Después de más de cinco meses en hibernación, los museos de Nueva York están comenzando a reabrir lentamente, lo que revive parte de la vida cultural de la ciudad.

El sábado, el Museo Metropolitano de Arte dio la bienvenida al público en general, después de que los miembros pudieran regresar el jueves. El Museo de Arte Moderno acaba de abrir la semana pasada, el Museo Whitney de Arte Estadounidense reabrirá esta semana y el Guggenheim planea regresar en octubre.

“Es importante psicológica y espiritualmente para la gente de la ciudad de Nueva York”, asegura Tom Finkelpearl, excomisionado de asuntos culturales de la ciudad. “Cuando hay confusión, ese es el momento en el que quieres ir a un museo, tener ese momento de conexión con una obra de arte”.

Con prácticamente ningún turista –que suelen representar la mayor parte de los visitantes– y las restricciones gubernamentales sobre la capacidad, el impacto de la reapertura de los museos será más simbólico que económico, dice Finkelpearl. Los costos fijos seguirán siendo los mismos, mientras que los ingresos se desplomarán, asegura.

Se han cancelado o aplazado innumerables exposiciones en galerías y museos. El Met solo ya ha recortado 400 puestos de trabajo y espera perder US$150 millones en ingresos debido a la pandemia. La imagen es aún más sombría en las artes escénicas: los teatros de Broadway, el Lincoln Center y el Carnegie Hall planean permanecer a oscuras al menos hasta el próximo año.

Incluso al 25% de su capacidad, el Met, con más de 200.000 metros cuadrados de espacio de exhibición, puede acomodar hasta 2.000 personas cada hora, afirma Laurel Britton, vicepresidente sénior de ingresos y operaciones. Ese número probablemente sea hipotético. El museo no espera tener más de 4.000 visitantes al día, dice. Hay un lado positivo: no hay multitudes.

“Creo que aumentará el disfrute de la experiencia”, afirma Britton. “Vamos a ser un museo hiperlocal”.

Para los visitantes que vengan, la experiencia será diferente. En el Met, los nuevos procedimientos incluirán controles de temperatura afuera en la plaza, boletos cronometrados y tapabocas obligatorios. Las galerías más pequeñas y los guardarropas estarán cerrados, al igual que las fuentes de agua. Abierto los siete días de la semana antes de la pandemia, el museo permanecerá cerrado los martes y los miércoles.

Algunas de las exposiciones del Met solo habían estado en exhibición durante unos días antes de que la pandemia provocara cierres.

“El último siglo de la fotografía”, una exposición de la colección de la fideicomisaria del museo Ann Tenenbaum, había abierto unos días antes de los cierres en marzo. Es una muestra de más de 60 fotografías que abarcan el siglo XX, de Walker Evans, Man Ray, Cindy Sherman y otros. Las obras ingresarán a la colección del museo como parte del regalo prometido por parte de ella y su esposo, Thomas H. Lee, presidente de Lee Equity Partners.

La reapertura será agridulce para Tenenbaum. Como muchos otros neoyorquinos, perdió parientes a causa del covid-19: sus padres. Habían viajado desde Savannah, Georgia, para la inauguración de la exposición el 9 de marzo, y estaban orgullosos de la colección de su hija. No está claro dónde contrajeron el coronavirus, pero podría haber sido en una cena con amigos la noche anterior a la inauguración, dice Tenenbaum. Varios otros comensales también se enfermaron.

“Tuvimos dos semanas increíbles con ellos antes de que murieran”, dijo. “Eso fue un regalo. Amaban Nueva York”.

Nota Original:New York Museums Reopen With Masks, Sanitizers and No Crowds

©2020 Bloomberg L.P.