Argentinos compraron dólares a ritmo récord en julio: Gráfico

(Bloomberg) -- Los argentinos han estado comprando dólares estadounidenses a un ritmo récord, ya que el peso pierde valor casi todos los días. El número de compradores de dólares en julio se duplicó con creces respecto al año anterior a 3,9 millones de personas y se disparó en 600.000 en comparación con junio, según datos del banco central publicados recientemente. Los compradores siguen intercambiando pesos por el límite mensual legal de dólares, US$200, a pesar de tener que pagar un impuesto de 30% sobre las transacciones. El lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la exitosa reestructuración de deuda ayudará a allanar el camino hacia una moneda más estable.

Nota Original:Argentines Bought U.S. Dollars at a Record Pace in July: Chart

