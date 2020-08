Argentina dice que 99% de deuda soberana fue reestructurada

(Bloomberg) -- Argentina recibió un apoyo “masivo” de los tenedores de bonos para la reestructuración de su deuda externa, logrando reestructurar 99% de su deuda internacional y allanando el camino para que la nación salga del noveno default de su historia.

El acuerdo tuvo una enorme tasa de aceptación, lo que le permitirá al país abordar otros desequilibrios, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un anuncio en Buenos Aires.

La deuda del país fue reestructurada luego de cuatro meses de intensas negociaciones con los bonistas que culminaron en un acuerdo valorado en un promedio de 55 centavos por dólar. Argentina pospuso las fechas de vencimiento de sus bonos y recortó las tasas de interés, algo que se espera le dará a la segunda economía más grande de Suramérica una mejor oportunidad de recuperación en su tercer año consecutivo de contracción.

Nota Original:Argentina Says 99% of Sovereign Debt Was Restructured in Swap

