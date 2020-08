Alejandro Speitzer habla por primera vez de su novia, Ester Expósito

MADRID, 31 (CHANCE)



El nombre de Alejandro Speitzer llegó a nuestras vidas hace unos meses, cuando se hizo pública su relación con una de las protagonistas de "Élite", Ester Expósito. Mexicano, y actor como su chica, cuenta con una gran popularidad en su país y encadena un proyecto tras otro. Gracias a su presencia en el Festival de Cine de Málaga hemos podido charlar un ratito con él y preguntarle por primera vez por su noviazgo con una de nuestras actrices más populares (y que se ha convertido en la española más seguida en Instagram).



- CHANCE: Muchas gracias por estar aquí, es un placer tenerte en España.



- ALEJANDRO: Gracias, yo estoy feliz. Es mi primer festival en España, vengo a presentar algo y me da mucha emoción. Es mi primer festival fuera de México, estoy reencontrándome con amigos que hacía tiempo que no veía y conociendo a otras personas.



- CH: Vienes a presentar un proyecto.



- ALEJANDRO: No, vengo a presentar un premio. Ahora estoy aquí por trabajo y ver qué se puede hacer de la promoción de mi serie 'Alguien tiene que morir'.



- CH: Estás arrasando, cómo estás viviendo la fama y este éxito repentino.



- ALEJANDRO: Bien, estoy muy contento, uno siempre tiene la ilusión de que los proyectos vayan bien pero es eso, una ilusión y de repente esto se ha vuelto una realidad, para mí ha sido la cereza en el pastel, fue un proyecto que disfrutamos mucho y se ha vuelto un fenómeno, para mí es un orgullo que una serie mexicana esté viajando a todo el mundo como lo ha hecho 'Oscuro deseo'.



- CH: Cómo has vivido el confinamiento en México, cómo está la situación allí.



- ALEJANDRO: Complicada, creo que cada país a su forma está viviendo situaciones complicadas, mira ahora todo esto, esta distancia y demás* No quisiera entrar más en el tema, lo que te puedo decir es que pasará, cómo todo, creo que ha habido buenas reflexiones en esto, una de ellas es que no necesitamos de estas cosas para darnos cuenta de que hay que disfrutar, estamos de paso, de repente perdemos el tiempo en cosas que no merecen la pena. Creo que nos han pasado más cosas buenas con todo esto que las malas.



- CH: Te hemos visto muy romántico con tu pareja, con Ester, cómo va la relación con ella.



- ALEJANDRO: La verdad es que no acostumbro a hablar de mi vida personal pero tampoco puedo evitar decirte que estoy muy feliz y que comparto con una persona maravillosa, nada más.



- CH: Qué tiene Ester que nos ha enamorado a todos.



- ALEJANDRO: Bueno no terminaría la entrevista si me pongo a hablar de eso, es una niña, una mujer muy inteligente, muy capaz, talentosa* no quiero entrar en el tema porque me vas a ganar y terminaré contando cosas que creo que me puedo guardar, cuando uno quiere algo hay que cuidarlo, para mí una forma de cuidarlo es quedándonoslo nosotros.