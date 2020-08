Alaphilippe: "Siempre quiero más"

EFE/Sebastien Nogier

Sisteron (Francia), 31 ago (EFE).- El líder del Tour de Francia, el francés Julian Alaphilippe, mantiene el discurso del año pasado y dice que, aunque no persigue ganar la carrera, lo va a dar todo por no perder el maillot amarillo.

Entre Niza y Sisteron, el corredor del Deceuninck lució el jersey de líder por decimoquinta vez en su carrera y repitió que luchará con todas sus fuerzas para mantenerlo tras la primera llegada en alto de este martes.

"Mañana es una etapa difícil, voy a hacer todo lo posible para defender el maillot, porque es un orgullo llevarlo. Cada día que lo conserve será un plus (...) Sé que voy a tener que pelear para mantenerlo y eso me motiva (...) Siempre quiero más", afirmó.

"Llevar este jersey es un sentimiento especial, pero es diferente que el año pasado. Siento alivio y relajación. Echaba de menos la victoria, haber ganado y la forma en la que lo hice, además de tener el maillot amarillo, me hace sentir orgullo y un poco de alivio", comentó.