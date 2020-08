A diferencia de Pella y Dellien, tenistas en contacto con Paire jugarán el Abierto

Los tenistas que tuvieron contacto con el francés Benoît Paire, apartado el domingo del Abierto de Estados Unidos tras dar positivo por coronavirus, competirán en el torneo de Grand Slam, generando interrogantes sobre las retiradas de Guido Pella y Hugo Dellien del torneo de Cincinnati.

Tanto el argentino Pella, número 36 de ATP, como el boliviano Dellien, número 97, fueron puestos la semana pasada en cuarentena en sus habitaciones y retirados del Masters 1000 de Cincinnati, que se disputó en Nueva York como antesala del Abierto, después de que el preparador físico de ambos, Juan Manuel Galván, diera positivo en un control de coronavirus.

La exclusión de ambos tenistas desató fuertes críticas por parte de numerosos compañeros en la ATP, incluido el número uno Novak Djokovic, que no comprendían por qué debían ser apartados del torneo sin haber dado positivo en ninguna de las pruebas que se les realizó ni tampoco compartir habitación con Galván.

Este lunes, varios tenistas señalaron que la continuidad del grupo de tenistas que tuvieron contacto con Paire, de quienes se desconocen todas las identidades, es una contradicción respecto a la medida aplicada a los latinoamericanos.

Esta decisión del Abierto de Estados "no solo contradice lo que le pasó a Guido y Hugo la semana pasada, sino que básicamente va contra todo lo que Nueva York ha hecho" para frenar la pandemia, dijo el estadounidense Noah Rubin, quien compite en dobles con su compatriota Ernesto Escobedo.

Los organizadores "dicen que han trabajado en sus protocolos con el departamento de Salud de Nueva York. Solo puedo imaginar que les dijeron: 'por favor, ayudadnos a que esto funcione", afirmó el tenista en una entrevista en el podcast Behind the Racket.

Rubin criticó la seguridad de la llamada sede "burbuja" del Abierto, que incluye los hoteles de los jugadores y las instalaciones de Flushing Meadows.

"No es una gran burbuja. Yo estoy en uno de los hoteles y no está todo reservado, no hay solo jugadores", señaló. "Y sabemos que hay conductores de autobuses y otros empleados que después van a sus casas".

"Creo que todos buscábamos una regla clara y establecida, que Guido y Hugo no tuvieron la impresión de haber tenido la primera vez", afirmó el canadiense Milos Raonic en declaraciones a Tennis Majors.

"Entiendo que es un momento complicado, este virus también ha cambiado la perspectiva de todos, pero aún nos gustaría, y ni siquiera sé si es posible, un poco más de coherencia y un poco más de conciencia de lo que tenemos que hacer cuando algo así sucede", afirmó.

Después de dos semanas confinados, Pella y Dellien debutarán en la primera ronda del Abierto ante el estadounidense J.J. Wolf y el húngaro Marton Fucsovics, respectivamente.

- "La burbuja dentro de la burbuja" -

De acuerdo con el diario L'Equipe, varios jugadores franceses, incluidos Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Edouard Roger-Vasselin, fueron puestos en estrecha vigilancia e inicialmente confinados en sus habitaciones de hotel por cercanía con Paire.

Preguntada sobre la situación de estos tenistas, la directora del Abierto, Stacey Allaster, dijo este lunes que "estarán en la competición".

"Tenemos a estas personas en la competición con base en la ciencia médica y todos los hechos", dijo Allaster en una entrevista con el canal Tennis Channel.

Un portavoz de la Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA) confirmó que a estos jugadores se les someterá a medidas de prevención ampliadas.

"Junto con el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, la USTA ha construido un plan de protocolo ampliado para aquellos jugadores que podrían haber estado potencialmente expuestos al jugador infectado", dijo el vocero.

"Serán sometidos a pruebas (de coronavirus) diariamente, en lugar de cada cuatro días", detalló.

Uno de estos participantes es la francesa Kristina Mladenovic, que este lunes se estrenó con victoria 7-5 y 6-2 ante la estadounidense Hailey Baptiste.

"Recibimos unas malas noticias hace dos días y desde entonces he estado viviendo en una pesadilla", dijo Mladenovic, número 44 del ranking WTA.

"Ni siquiera estaba seguro de poder jugar. Hemos estado en una burbuja dentro de una burbuja", afirmó.

El The New York Times reportó que a estos tenistas se les pidió firmar un acuerdo revisado para permanecer en el torneo.

El diario informó que estos protocolos reforzados implican que los jugadores solo podrán dejar sus habitaciones de hotel para desplazarse a la sede del torneo.

También se les prohibió la entrada a los vestuarios y comedores en el lugar del torneo y se les exige que usen áreas separadas de entrenamiento y calentamiento con cita previa.

Edouard Roger-Vasselin está programado para jugar el miércoles junto al austriaco Jurgen Melzer contra la pareja colombiana formada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en la categoría de dobles.

