Wiggins: "Son los ciclistas los que hacen que correr sea peligroso"

Bradley Wiggins. EFE/ALEJANDRO ERNESTO/Archivo

Niza (Francia) , 30 ago (EFE).- El británico Bradley Wiggins, vencedor del Tour de Francia 2012, señaló respecto a las numerosas caídas que se produjeron en la primera etapa que "son los ciclistas los que hacen que correr sea peligroso".

"Los corredores están dispuestos a correr más riesgos para conseguir una victoria, pero el ciclismo es un deporte duro y si no te gusta, probablemente te retire", dijo Wiggins, comentarista en Eusrosport.

La primera etapa fue caótica, con numerosas caídas y consecuencias graves para algunos. El español Raphael Valls (Bahrein-McLaren) no tomó hoy la salida por un fractura de fémur, el belga Philippe Gilbert (Lotto Soudal) con la rótula rota y el alemán John Degenkolb (Lotto Soudal) por llegar fuera de control.

"La carretera es ancha, y son los corredores los que hacen que correr sea peligroso. Cuando seas mayor, ya no querrás caerte. Quieres ir a casa con tus hijos sin cicatrices. Es un deporte duro. La vida es dura, es así ".