Vidal: "El Barcelona tiene que cambiar muchas cosas"

En la imagen, el centrocampista chileno del Barcelona, Arturo Vidal. EFE/Alberto Estévez/Archivo

Santiago de Chile, 30 ago (EFE).- El centrocampista chileno Arturo Vidal lanzó este domingo críticas sobre el manejo del Barcelona y afirmó que aunque Lionel Messi sea "el mejor del mundo" también necesita "ayuda" y jugadores que "mejoren el equipo y den resultados".

En entrevista con el conferencista mexicano Daniel Habif, transmitida a través de Youtube, 'el Rey Arturo' admitió lo doloroso que fue quedar eliminado en las semifinales de la Champions League y más por el abultado 8-2 que le propinó el Bayern Múnich.

"Fue muy doloroso no estar en la final y como se dio. Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar; pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo", reconoció.

El futbolista también cuestionó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Quique Setién.

"Han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel, al final te pasa la cuenta cuando enfrentas a un equipo ordenado, un equipo que tiene la mentalidad ganadora, con jugadores que físicamente se preparan y que tenían un sistema de juego muy fuerte; eso pasa factura cuando uno está débil de cabeza y de energía, eso nos pasó", afirmó.

Vidal también aprovechó la ocasión para criticar el manejo la institución. "Claramente esto no es solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande de que las cosas no se están haciendo bien", agregó.

"El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar. El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano", añadió.

Y Vidal fue más allá: "Barcelona tiene que cambiar muchas cosas. Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores... Cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados", lanzó.

El chileno también se sinceró respecto a su futuro en el club español, en donde la prensa ha reportado que estaría dentro de los jugadores transferibles.

"Es complicado eso. Nunca he entendido eso de colocar a los jugadores con la palabra transferible. Es muy feo. Si un jugador se quiere ir o lo quieres vender, búscale un equipo pero no lo digas. O cambiar a jugador por jugador es una locura. Todos merecen respeto", sentenció Vidal.

No obstante, el también seleccionado chileno sostuvo que, sin importar la decisión que se tome al interior del Barcelona, aceptará la determinación del club.

"Yo estoy a disposición de lo que decida el equipo, y acá o en otro club trataré de ser el mejor. Ya hablé con (Ronald) Koeman y vamos a ver qué pasa", informó el jugador.