Tras el boicot, los Bucks y los Lakers llegan a las semifinales; los Rockets, a un triunfo

Los jugadores de Los Angeles Lakers y de los Trail Blazers de Portland guardan un momento de silencio por las muertes de Clifford Robinson, Lute Olson y Chadwick Boseman en Kissimmee, Florida (EE.UU.), hoy 29 de agosto de 2020. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 29 ago (EFE).- El boicot por tres días a la competición de los playoffs de la NBA les vino bien a los Bucks de Milwaukee y Los Angeles Lakers, quienes con sendos triunfos en los partidos aplazados del pasado miércoles, que disputaron este sábado, sin que se alterase para nada el calendario, lograron el pase a las semifinales de conferencia.

Mientras que los Rockets de Houston también disfrutaron de la victoria y se colocaron a una más de conseguir ellos también el pase a las semifinales de la Conferencia Oeste.

Se trató de un paréntesis de 72 horas lo que los Bucks necesitaron para devolver la normalidad a la competición de la NBA en la burbuja de Orlando, donde vencieron con facilidad por 118-104 a los Magic de Orlando en el quinto partido de la serie que ganaron por 4-1 al mejor de siete.

Los Bucks, con la mejor marca de la liga en la temporada regular, ahora tendrán de rivales en las semifinales de la Conferencia Este a otro equipo de Florida, los Heat de Miami, quienes en su eliminatoria ante los Pacers de Indiana, la barrieron por 4-0.

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo con un doble-doble de 28 puntos, 17 rebotes y tres asistencias, demostró que esta listo de cara al duelo con los Heat, que será más complicado que ante los Magic, quienes solo pudieron ganar en el primer partido.

El alero Khris Middleton confirmó que ha superado la crisis temporal que arrastraba con su juego ofensivo y la aportación de otro doble-doble de 21 puntos, 10 rebotes y siete asistencias, lo dejaron como el segundo máximo encestador de los Bucks, que tuvieron a seis jugadores con números de dos dígitos.

El pívot cubano estadounidense Brook López acabó con 16 puntos y ocho rebotes, mientras que los reservas, el ala-pívot Marvin Williams y el base George Hill, uno de los promotores del boicot del equipo el pasado miércoles, en protesta por el caso del tiroteo policial al ciudadano negro Jacob Blake, acabaron con 12 y 11 tantos, respectivamente.

Hill tampoco estuvo presente durante la entonación del himno nacional antes que diese comienzo el partido contra los Magic.

El pívot montenegrino suizo Nicola Vucevic acabó con un doble-doble de 22 puntos y 15 rebotes como líder de los diezmados Magic, mientras que el escolta-alero francés Evan Fournier agregó 18 puntos, que no evitaron su derrota y eliminación.

Otro pívot, Anthony Davis anotó 43 puntos y el alero LeBron James logró un triple-doble de 36 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias que ayudaron a los Lakers a ganar 131-122 a los diezmados Trail Blazers de Portland en el quinto partido de la eliminatoria de primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste.

El triunfo fue el cuarto consecutivo de los Lakers que ganaron por 4-1 la serie al mejor de siete y consiguieron el pase a las semifinales, que jugarán contra el ganador de la eliminatoria que disputan los Rockets contra los Thunder de Oklahoma City, con ventaja de 3-2 para el equipo tejano.

Los Lakers no alcanzaban las semifinales en los playoffs desde la temporada del 2012.

Davis impuso su poder dentro de la pintura y se convirtió en una fuerza ofensiva imparable por parte de la defensa de los Trail Blazers al anotar 14 de 18 tiros de campo, incluidos 4 de 6 triples, y 11 de 13 desde la línea de personal, además de capturar nueve rebotes y repartir cuatro asistencias.

James también estuvo inspirado en el ataque al anotar 4 de 7 triples, y fue el más completo en el resto de las facetas del juego, mientras que el equipo tenia un 55 (44-88) por ciento de acierto en los tiros de campo y el 39% (14-36) desde fuera del perímetro.

Los Trail Blazers, que jugaron sin su base estrella Damian Lillard, lesionado, lucharon durante todo el partido y estuvieron metidos en el marcador, pero al final no pudieron con la inspiración encestadora de Davis y James, que hicieron la diferencia.

El escolta CJ McCollum, a pesar de tener también molestias en la espalda, surgió como el líder encestador de los Trail Blazers que aportó 36 puntos, incluidos 3 de 7 triples, repartió siete asistencias y capturó seis rebotes.

Mientras que el pívot bosnio Jusuf Nurkic acabó con un doble-doble de 16 puntos, 10 rebotes, seis asistencias y cinco recuperaciones de balón.

El veterano alero Carmelo Anthony llegó a los 27 puntos, incluidos tres triples, y capturó siete rebotes como segundo máximo encestador de los Trail Blazers, que quedaron eliminados.

El escolta James Harden y los Rockets celebraron el debut del base Russell Westbrook en los playoffs con una exhibición ante los Thunder a los que vencieron por paliza de 114-80 en el quinto partido de la eliminatoria de primera ronda.

Aunque Westbrook, la estrella de los Thunder hasta la pasada temporada, aportó solo siete puntos, su presencia levantó la moral a sus compañeros que rompieron racha de dos derrotas consecutivas y tomaron ventaja de 3-2 en la serie que disputan al mejor de cinco.

Harden se encargó de ser de nuevo el líder del ataque balanceado de los Rockets al conseguir 31 puntos y llegar a los 18 partidos consecutivos de playoffs en los ha anotado al menos 20 tantos, la racha más activa de la liga y Houston se puso 6-0 en los encuentros que no han permitido al equipo rival que supere los 100 puntos.

El base alemán Dennis Schroder lideró a los Thunder con 19 puntos a pesar de ser expulsado a la mitad del tercer cuarto por golpear al ala-pívot P.J. Tucker en la ingle. Tucker también fue expulsado después de tomar represalias con un cabezazo.