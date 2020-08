Thiem, sobre la burbuja del US Open: "No hay lugar más seguro en el mundo"

El tenista austriaco Dominic Thiem, número 3 de la ATP. EFE/EPA/OMER MESSINGER/Archivo

Nueva York, 30 ago (EFE).- El austriaco Dominic Thiem, número 3 de la ATP, aseguró este domingo que la burbuja creada por la Asociación de Tenis de EE.UU. (USTA) para poder celebrar el 'US Open' es el lugar más seguro del mundo pocas horas después de conocerse el primer positivo de coronavirus de un tenista que se encuentra en las instalaciones y que iba a participar en el torneo.

"Creo que no hay lugar más seguro en el mundo ahora mismo. Quizá si te encierras en una cueva, o estás en medio del mar, no sé. En cualquier caso esto es muy seguro, estamos en una burbuja", dijo Thiem en una rueda de prensa virtual.

"Esperemos que nadie más esté infectado", afirmó sobre el positivo del tenista francés Benoit Paire, que, según confirmó el diario galo "L'Équipe", se ha tenido que retirar de la competición tras resultar infectado.

La USTA confirmó este domingo que uno de los jugadores que tenía previsto participar en el Abierto de EEUU dio positivo en una prueba de coronavirus, aunque no reveló su identidad, pero aseguró que no había tenido síntomas de COVID-19.

"Hay tanta gente que forma parte del torneo. La posibilidad de que alguien dé positivo es muy alta. Sólo le deseo lo mejor a Benoit", agregó.

Thiem, que cayó en las primeras rondas del Masters de Cincinnati, afirmó que espera que le vaya mejor en el Abierto de EEUU, aunque señaló que es "raro" perder un torneo y seguir jugando en las mismas pistas el siguiente campeonato, ya que ambas competiciones tendrán lugar en las mismas instalaciones para evitar contagios.

"Normalmente si pierdes, estás súper enfadado y decepcionado, pero te subes a un avión y vas a algún otro lugar. Es más fácil de olvidar. Pero aquí estás en el mismo sitio durante mucho tiempo, así que no es fácil olvidar una derrota", admitió.