Reabre un icono de Madrid: el hotel Palace hace frente al coronavirus

El director del Hotel Palace, Pablo Flores, posa para Efe en el interior del Westin Palace cuya reapertura ha tenido lugar este jueves. EFE/Mariscal

Madrid, 30 ago (EFE).- Inaugurado en 1912, el hotel Palace de Madrid reabrió esta semana al público tras haber estado cerrado durante cerca de seis meses por la pandemia del coronavirus, algo que antes sólo había ocurrido durante la Guerra Civil española (1936-1939), cuando funcionó durante tres años como hospital de campaña.

Medidas estrictas de seguridad e higiene acompañan el regreso de este centenario hotel, icono de Madrid y testigo de la historia de la capital española, en el que se han alojado ilustres personajes de renombre internacional.

Las habitaciones tendrán una menor rotación, la desinfección es continua y hay dispositivos para que los clientes alojados reduzcan al mínimo su contacto con los trabajadores del hotel.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudió el pasado jueves a la reapertura, que a su juicio lanza "un mensaje de optimismo, de confianza en el futuro y de esperanza para la ciudad".

Un centenar de hoteles ha abierto ya sus puertas en la capital española. El Palace, con 470 habitaciones, 50 suites y una suite real, es el quinto de cinco estrellas en hacerlo y el primero de los de la liga de gran lujo, en la que figuran el Villa Magna, el Santo Mauro o el Urban.

No han abierto antes a la espera de que hubiera una demanda suficiente, que esperan conseguir en el mercado de lujo nacional y garantizando "un ambiente muy seguro", explican a Efe desde el hotel.

SERVICIOS ADAPTADOS A LA PANDEMIA

Ya hay reservas, y en estas primeras semanas de septiembre volverán los primeros eventos públicos. La plantilla, de más de 300 personas, ha comenzado a incorporarse aunque no al completo.

Para que el lujo sea además libre de covid-19, las habitaciones permanecerán al menos 24 horas vacías entre clientes, el tiempo mínimo que transcurrirá antes de que las camareras de piso entren a limpiar.

Será posible hacer la entrada y la salida del hotel sin contacto y los clientes tendrán un chat para comunicarse con el alojamiento. Si lo desean, podrán pedir que la comida del servicio de habitaciones les llegue empaquetada.

El Palace transforma algunos de sus servicios, como el de desayuno, que por el momento deja de ser buffet y será a la carta. En las habitaciones no habrá zapatillas, albornoz, papel ni bolígrafos, que se llevarán solo a petición del cliente.

Además, los productos que se usarán para limpieza y protección de los trabajadores son de uso médico y están testados, según el protocolo europeo establecido. La prioridad "absoluta es la seguridad" y la cautela.

OPTIMISTAS CON LA REAPERTURA

El Palace es optimista con su reapertura, que se está produciendo sobre todo en las plantas superiores, las de mayor lujo.

"La afluencia de huéspedes va a ir creciendo una vez que abrimos. Estamos confiados en que semana a semana nuestra ocupación de a poco irá creciendo", explica a Efe el director del hotel, Pablo Flores.

Hay "bastante mercado nacional" pero también extranjeros, de Reino Unido, Francia o Alemania, "que siguen viniendo por cuestiones de trabajo", apunta.

A lo largo de su historia, el Palace ha acogido a artistas como Michael Jackson, los Rolling Stones, Ava Gardner, Charlton Heston o Salvador Dalí, que llegó a pintar un boceto en una de las paredes de su habitación aunque no quedan rastros porque fue borrado al momento por una camarera de piso.

En su inauguración en 1912 el Palace era el hotel más grande de Europa y fue pionero en España por instalar teléfonos e inodoros en cada habitación.

Con su reapertura, el Palace retomará además uno de sus eventos de más éxito, el almuerzo de los domingos con ópera en directo, aunque en su retorno, el 6 de septiembre, tendrá acordes de zarzuela, con el Barberillo de Lavapiés.

Por María López