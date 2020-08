Rainbow7 vence All Knights para convertirse en el nuevo campeón latino de LoL

Fotografía cedida hoy por Riot Games que muestra al equipo Rainbow7, campeón del Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends. mientras celebra en Ciudad de México (México). EFE/Riot Games

México, 29 ago (EFE).- La organización mexicana Rainbow7 remontó un 2-0 en contra y derrotó este sábado 2-3 a la chilena All Knights en la final del Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL) para proclamarse nuevo campeón y representante de la región en el Mundial.

All Knights, que ganó el Apertura, logró desplegar su juego en el primer partido, a pesar de que dejó que el argentino Brandon 'Josededo' Villegas obtuviera los primeros tres dragones.

Los caballeros respondieron con lo que les importaba, los heraldos conquistados por Jesús 'Grell' Loya, para abrir el mapa por el carril central, en donde cerraron el partido.

Los chilenos apretaron cuando fue necesario y al minuto 29 el coreano Park 'Jisu' Jin-cheol concretó un doble asesinato para poner el marcador 1-0.

En la segunda partida, Rainbow7 quiso sorprender con un juego temprano en el que se apoderó de los primeros dos heraldos, además de que el chileno Tomás 'Aloned' Díaz se imponía con asesinatos.

Sin embargo, al 30 vino la remontada de All Knights en una pelea por equipos y los caballeros aseguraron su primer dragón de los infiernos y el barón para limpiar de torres del carril central y con un asesinato doble de Grell poner el juego 2-0.

En la tercer partida, Rainbow7 capitalizó errores de su rival para que la organización mexicana colocara su primer punto en el marcador.

Conforme se hizo vieja la partida, Rainbow7 escaló con un buen desempeño del argentino Emmanuel 'Acce' Juárez, que cerró con seis asesinatos.

En la última pelea por equipos, Acce concretó un doble asesinato para dejar expuesta la base de Rainbow7 y dejar el juego 2-1.

Josededo cargó con su equipo en la cuarta partida y les dio el empate 2-2 en el marcador.

El jungla argentino finalizó con nueve asesinatos de los 22 de su escuadra por sólo 4 de All Knights que no logró tirar ninguna torre y se quedó abajo en el marcador de oro por 13.000, estadísticas que reflejaron el dominio que tuvo del arcoiris en el empate.

Josedeodo también fue clave en el último juego, con seis asesinatos en la partida más pareja de la serie que se definió hasta los 42 minutos.

Rainbow7 dominó los dragones al conquistar los cuatro y el alma de los infiernos, además de dos ancestrales y tres barones, que no capitalizaron hasta el final por la resistencia de All Knights.

Fue en el juego tardío en el que los del arcoiris metieron presión en la base de los caballeros al tirar en dos ocasiones los inhibidores central y superior que decretaron el triunfo 2-3.