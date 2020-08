Paz Neyra sentencia rotunda: "Mi hermano a día de hoy no se le debe ni un solo céntimo a Adelaida Céspedes"

30/08/2020 Paz Neyra a la salida del domicilio de su hermano Ernesto Neyra tras ser puesto en libertad después de pasar 21 días en la cárcel de Huelva. SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Rotunda, contundente y muy firme se ha mostrado Paz Neyra respecto a la situación que vive su hermano Ernesto Neyra con la madre de sus hijos, Lely Céspedes. "Mi hermano a día de hoy no le debe ni un solo céntimo a Adelaida Céspedes" sentenciaba Paz, quien se ha convertido en portavoz oficial de su hermano.



Tras esta afirmación, Paz ha querido dejar claro que su hermano y Lely tienen saneadas sus cuentas en lo que a la pensión de los hijos que tienen en común se refiere. Pero Paz no se quedó ahí.



Con su hermano ya en casa, Ernesto Neyra abandonó la cárcel de Huelva el pasado jueves 27 de agosto, y con el recibimiento pertinente con amigos, cañitas y tapitas, que el empresario se merecía tras 21 días en prisión, Paz asegura que sus sobrinos están deseando ver a su padre, por lo que todo apunta a que la visita de los niños al domicilio de Ernesto se producirá mas pronto que tarde.



Paz Neyra no dudó en gritar a los cuatro vientos y a los periodistas que se encontraban a las puertas de la casa de su hermano que la familia está "feliz es la palabra" y ante el mal trago que está viviendo su hermano asegura: "Los Neyra somos muy fuertes. Somos de corcho y flotamos".



Respecto al futuro que le espera a Ernesto Neyra tras salir de prisión, ya que no tiene trabajo y debe continuar abonando la pensión de sus hijos, Paz se lo toma con una calmada filosfía "El futuro, futuro es y esperemos a que llegue". Lo que sí llegará de momento es la primera intervención televisiva de Ernesto Neyra tras estar en la cárcel, ya que ha concedido una entrevista a Luis Rollán, la cual emitirá el programa Viva la vida y que, seguramente, le proporcionará un buen rédito con el que el empresario podrá afrontar pagos pendientes, como el que le ha sacado de la cárcel en tiempo récord.