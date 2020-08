Netanyahu acusa a los palestinos de "vetar la paz"

EFE/EPA/DEBBIE HILL

Jerusalén, 30 ago (EFE).- “Si tuviéramos que esperar a los palestinos, esperaríamos para siempre. Ya no más", declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto al asesor presidencial de EE.UU., Jared Kushner, un día antes de que una delegación de alto rango viaje a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en la normalización de las relaciones.

"Creo que durante demasiado tiempo los palestinos han tenido un veto a la paz. No solo entre Israel y los palestinos, sino entre Israel y el mundo árabe", zanjó Netanyahu en Jerusalén y defendió el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el único "realista" al que se sumarán más países.

El jefe de Gobierno israelí compareció ante los medios tras un encuentro con Kushner, yerno de Trump, que mañana liderará la delegación israelo-estadounidense a EAU que viajará desde Tel Aviv a Abu Dabi en el primer vuelo comercial entre los dos países.

"Continuaremos buscando la paz entre Israel, la patria bíblica del pueblo judío, y sus vecinos árabes y musulmanes; nunca he tenido más esperanzas”, adelantó Kushner sobre la posibilidad de que otros países de Oriente Medio sigan los pasos de Emiratos.

Kushner describió la visita de mañana como "histórica" y aseguró que la llamada "Visión de paz por Prosperidad" de Trump fue el "avance" que permitió el acuerdo entre Israel y los EAU anunciado el pasado 13 de agosto.

Desde entonces, Israel y EAU han estrenado comunicación telefónica directa, han avanzado en contactos oficiales y el sábado Abu Dabi derogó la ley de boicot comercial con el Estado israelí.

La Casa Blanca tiene previsto organizar una ceremonia en las próximas semanas para formalizar el acuerdo que convertirá a Emiratos en el tercer país árabe con relaciones diplomáticas actualmente con Israel, después de Egipto (1979) y Jordania (1994).

La delegación israelí abordará mañana en Abu Dabi "asuntos civiles" como relaciones comerciales, negocios, tráfico aéreo o turismo y dejará para un futuro cercano los temas de defensa y seguridad.

En la rueda de prensa conjunta de hoy participó también el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert C. O'Brien, que forma parte de la delegación que viajará mañana a EAU junto con su homólogo israelí, Meir Ben Shabat.

La decisión de EAU de acercarse a Israel ha sido condenada por el liderazgo palestino, que consideró este paso "una traición" a su causa, por abandonar el consenso histórico árabe de no relacionarse con Israel mientras no se establezca un Estado palestino.

El primer vuelo comercial entre Israel y EAU partirá este lunes desde el aeropuerto de Ben Gurión a las 7.30 GMT con el código LY971, un guiño al prefijo del país árabe.