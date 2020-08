Mila Ximénez vuelve al trabajo por la puerta grande

30/08/2020 MIla Ximénez en plena lucha contra un tumor en el pulmón se reencuentra con su amiga Belén Rodríguez SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Su silla la estaba esperando desde principio de verano y ayer Mila Ximénez protagonizó una vuelta al trabajo como ella solo podía hacerlo. La colaboradora televisiva, que en un principio echó de menos al resto del llamado 'eje del mal' -integrado por sus compañeros Kiko Matamoros y Kiko Hernández- no se achantó y cogió el toro por los cuernos en la primera entrevista que realizó el programa tras el parón del verano. Fue a Javier Santos, quien sigue luchando porque se reconozca legalmente que Julio Iglesias es su padre, un caso en el que ha tomado cartas hasta la mismísima ONU.Mila volvió a ejercer su papel de colaboradora como acostumbra, sin pelos en la lengua y, tras decir que le fallaba la memoria para recordar si había protagonizado algún frilteo con Julio Iglesias, la colaboradora espetó "me cae mal, siempre me ha caído como el culo" y así arranco su intervención televisiva en esta nueva etapa.Su lucha contra el cáncer que le diagnosticaron tras el confinamiento continúa, pero Mila ha encontrado la mejor de las terapias para este trance, rodearse de amigos. En su afán por llevar una vida normal, Mila no solo ha vuelto al trabajo, sino que además aprovecha su tiemp libre para estar con los que más quiere. Tras presentarse por sorpresa en el plató de 'Sálvame' para felicitar en persona a Kiko Hernández, la colaboradora se reunió con su amiga Belén Rodríguez. Después el emotivo encuentro Mila, quien se disculpó por la larga espera que había sufrido la prensa, aseguró "Tampoco es tan raro que salga con mi amiga, siento mucho que hayáis esperado, pero es que voy a seguir saliendo".



Mila está demostrando, una vez más, la fortaleza que tiene y que no hay tumor ni tratamiento que la pare. Siendo sus ganas de vivir y vencer todo un estímulo y ejemplo.