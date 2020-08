Messi no se presenta a las pruebas PCR del Barcelona; Suárez sí

Los jugadores del FC Barcelona, Leo Messi (d) y Luis Suárez. EFE/Alejandro García/Archivo

Barcelona, 30 ago (EFE).- Leo Messi, como ya avisó ayer sábado, no se presentó esta mañana a las pruebas PCR del FC Barcelona (estaba citado a las 10:15 h) previas al inicio de los entrenamientos de mañana lunes. En cambio, Luis Suárez, a quien Ronald Koeman comunicó que no contaba con él, sí acudió a la cita.

De esta manera, se abre un capítulo más del conflicto contractual entre el jugador argentino y el club azulgrana. Messi y sus abogados consideran que ya se ha hecho efectiva la cláusula liberatoria que tenía al final de cada temporada desde que renovó en 2017 y que, por lo tanto, ya no se debe al FC Barcelona.

De momento, también han pasado por las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper jugadores como Arturo Vidal (otro de los descartados por Koeman), Gerard Piqué, Jordi Alba, Ousmane Dembélé, Ter Stegen y Clement Lenglet.