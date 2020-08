María Ángeles Grajal echa un capote a Enrique Ponce

01/01/1970 María Ángeles Grajal en una foto de archivo tomada cuando su marido, Jaime Ostos recibió el alta tras pasar varios meses ingresado en el hospital. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 30 (CHANCE)



Amiga de Enrique Pnnce y aficionada taurina, María Ángeles Grajal no quiso perderse el festejo taurino en el que el ex de Paloma Cuevas y novio de Ana Soria participaba en Mérida. Celebrado el pasado sábado 29 de agosto, la mujer de Jaime Ostos, aprovechó la ocasión para echar un capote a su amigo.



Sin la compañía de su marido, quien progresa adecuadamente en su recuperación, María Ángeles quiso restar hierro a las críticas que Enrique Ponce recibe por la sobreexposición mediática que está haciendo de su nueva relación. Concretamente en relación a la 'A' que dibuja en el ruedo antes de iniciar el paseíllo en la plaza, María Ángeles comentó "Puede se una 'A' de ánimo o de amistad, de muchas cosas. Sea para lo que sea, me parece que hay que respetarlo". Teniendo claro que el amor "es siempre muy bonito", la mujer de Jaime Ostos quiso poner un poco de cordura en toda esta historia asegurando que "Tanto Paloma como Enrique son dos personas maduras, superresponsables y harán las cosas lo mejor por ellos y por las niñas".



Y en una tarde tan taurina, a la par que extremeña, a María Ángeles le sobraban los capotes, por esto no dudó en lanzar otro a favor de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, a quien le han llovido multitud críticas por tener apartada a la hija de Rocío Jurado apartada de su entorno familiar. María Ángeles lo tiene claro "Fidel Albiac es estupendo y hacen una pareja maravillosa" a lo que añadió "Tienen una vida en común maravillosa".



Respecto a su marido, Jaime Ostos, quien se encuentra ya en un 90 % de su proceso de recuperación sin perder un ápice del buen ánimo que le caracteriza, la médico confía en que "en un mes estamos los dos juntos en la calle", pero de momento y hasta que ese día llegue es ella quien "le tengo al corriente de todo".