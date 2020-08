Malasia.- El partido gubernamental de Malasia se alza con la victoria en las elecciones parciales en Perak

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El partido gubernamental de Malasia, Barisan, se ha alzado este sábado con la victoria en las elecciones parciales a la Asamblea del estado de Perak frente al nuevo partido del ex primer ministro malayo, Mahathir Mohamad.



El candidato de la coalición gubernamental, Mohd Zaidi, ha conseguido 13.060 votos en las elecciones parciales en Slim River, que le asegura un puesto en la Asamblea, según el recuento de la Comisión Electoral.



Por su parte, el candidato de Mahathir, Amir Khusyairi, que se presentó como independiente al no estar todavía registrada la formación, obtuvo 2.155 votos, según informa el diario nacional 'The Star'.



Mahathir anunció a principios de agosto el lanzamiento de un nuevo partido político después de que un tribunal le destituyera en mayo del Partido Indígena Unido de Malasia, conocido como Bersatu, la formación que cofundó en 2016.



El Bersatu expulsó a Mahathir y algunos partidarios después de una dura lucha interna a principios de año sobre la formación de un nuevo Gobierno.



El primer ministro y actual presidente de Bersatu, Muhyidin Yasin, asumió el cargo en febrero, después de que Mahathir renunciara al cargo tras mostrarse radicalmente en contra de que Muhyidin, su antiguo ministro del Interior, accediera a la jefatura del Gobierno.