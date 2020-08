Los bielorrusos marchan por la paz, la independencia y un país sin Lukashenko

La marcha opositora por la paz y la independencia convocada este domingo en Minsk, capital de Bielorrusia, comenzó con fuerte presencia policial tras la llegada de las columnas de manifestantes a la céntrica Plaza de la Independencia, bloqueada desde temprano por agentes del orden. EFE/EPA/STRINGER

Minsk, 30 ago (EFE).- La marcha opositora por la paz y la independencia convocada este domingo en Minsk, capital de Bielorrusia, comenzó con fuerte presencia policial tras la llegada de las columnas de manifestantes a la céntrica Plaza de la Independencia, bloqueada desde temprano por agentes del orden.

"Todos aquí tenemos la misma exigencia, queremos sacar a (el presidente de Bielorrusia, Alexandr) Lukashenko y vivir en un país libre", declaró a Efe Konstantin, un manifestante de 38 años que se ha sumado a esta gran marcha colmada de banderas rojiblancas, la tercera convocada desde principios de agosto.

De esta singular manera, los bielorrusos han salido a "felicitar" a Lukashenko, quien cumple este domingo 66 años, 26 de los cuales ha estado al frente del país.

Según reporta el portal Tut.by, a la marcha se han sumado "varios miles de personas".

Desde las elecciones presidenciales del 9 agosto, que según los datos oficiales ganó Lukashenko, y fueron calificadas de fraudulentas por la oposición, Bielorrusia es escenario de la mayor ola de protestas de su historia.

Las columnas de manifestantes, procedentes de diversas partes de la ciudad, se reúnen junto a la avenida de la Independencia que desemboca en la plaza, y acompañan los vehículos policiales con gritos de "vergüenza".

Junto a la Dirección de correos y el hotel Minsk la policía ha detenido a varias personas, todos hombres, ya que los agentes del orden de momento no detienen a mujeres.

Con el fin de obstaculizar el acceso de los manifestantes al centro de la ciudad el metro cerró cuatro estaciones, en las cuales "los trenes pasan sin detenerse", según informó la dirección de transporte del metro en su cuenta de Telegram.

Debido a los bloqueos policiales los manifestantes salen a la avenida con reclamos de "Esta es nuestra ciudad", mientras una mujer madura grita "Somos muchos, no bastarán los coches celulares para todos".

Varios agentes de civil arrastraron a un joven, mientras los manifestantes trataban de impedir infructuosamente el arresto. Olga, de 36 años, no se contuvo y clamó: "¿Qué hacen? ¡Fascistas! ¡Somos gente pacífica!"

Además de la capital, los bielorrusos han salido a las calles de otras ciudades, en las que también enfrentan la presión policial.

Según el portal Tut.by, en Grodno varios miles de personas celebran un mitin en la plaza aledaña a la terminal de trenes, en Brest la oposición protagoniza una marcha, a la que se suman médicos y transportistas, mientras que los movimientos opositores reportan protestas en Bobruisk, Molodchenko y Baránovichi, entre otras.