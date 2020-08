Líbano/Israel.- Nasralá advierte de que matarán a un soldado israelí por cada miliciano de Hezbolá muerto

30/08/2020 El secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA LÍBANO AL MANAR



El secretario general del partido-milicia libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha advertido este domingo de que matarán a un soldado israelí por cada miliciano de Hezbolá muerto.



"A los israelíes les digo que si matáis a uno de nuestros combatientes, nosotros mataremos a uno de vuestros soldados", ha afirmado Nasralá en un discurso televisado. "Es una ecuación. Nuestro objetivo no es la venganza, sino el castigo, y establecer un equilibro de disuasión", ha argumentado.



Un miembro de Hezbolá murió el pasado 20 de julio en un ataque israelí sobre territorio sirio y desde entonces se espera la respuesta del grupo islamista, "inevitable" según Nasralá. Desde el ataque en Siria se han constatado tres ataques fallidos en la frontera.



"Si la resistencia tiene que lanzar cien operaciones y no mata a ningún militar sionsitas, los ataques seguirán hasta que la ecuación se equilibre", ha subrayado.



"No tenemos prisa por responder a Israel. Vuestros soldados volverán a las carreteras", ha señalado en referencia a las medidas de precaución por las que Israel ha retirado las patrullas de la frontera.



En su intervención, Nasralá también ha condenado el reciente acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. "Cuando Emiratos dijo que su plan de paz con Israel evitará la anexión de tierras palestinas, (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu convocó de inmediato una rueda de prensa y reiteró su intención de anexionarse tierras", ha señalado.



"Así es como tratan con cualquiera que se les acerque arrastrándose. Paz por humillación. Lo que ha hecho Emiratos es un favor gratuito a (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y Netanyahu", ha remachado.



En cuanto a la situación política en Líbano, Nasralá ha confiado en la pronta ratificación de un nuevo primer ministro. Además, no ha descartado reformas en el sistema político confesionalista. "Estamos abiertos a cualquier diálogo mientras todas las facciones libanesas lo acepten", ha asegurado.