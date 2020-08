Líbano.- El presidente libanés pide acabar con el sistema político confesionalista y aboga por un Estado laico

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente libanés, Michel Aoun, ha defendido este domingo en un discurso a la nación impulsar un proceso de reforma política que ponga fin al sistema político confesionalista que reparte los cargos en función de la religión y ha defendido además que el Estado sea laico.



"El actual sistema confesionalista ya no sirve y se ha convertido en un obstáculo ante cualquier progreso o reforma", ha apuntado Aoun en su intervención.



"Hay que mejorar, enmendar y cambiar el sistema libanés. Líbano necesita un nuevo enfoque para gestionar sus asuntos que se debe basarse en la ciudadanía y la naturaleza civil del Estado", ha argumentado, por lo que ha defendido declarar un "Estado laico" con "diálogo entre los líderes religiosos y políticos para lograr estos cambios constitucionales".



El sistema político libanés se basa en el Acuerdo de Taíf de 1989, en referencia al pacto alcanzado en esa fecha en la ciudad saudí de Taíf por los supervivientes del Parlamento libanés elegido en 1972 por el que se establecía que el presidente debía ser un cristiano y que el primer ministro debía ser musulmán suní. Además el parlamento tiene cuotas de representación para evitar una mayoría parlamentaria musulmana vinculada a su mayoría demográfica.



Aoun se ha referido además a la "crisis sin precedentes" en la que se encuentra el país a nivel político, económico y de nivel de vida. "Los jóvenes libaneses piden un cambio (...). ¡Ha llegado el momento!", ha remachado.



El Gobierno libanés está dimitido como consecuencia de las protestas contra la corrupción, la grave crisis económica y el reciente accidente de la explosión de material volátil en el puerto de Beirut.



Este mismo domingo, los ex primeros ministros Nayib Mikati, Fuad Siniora, Saad Hariri y Tamam Salam han alcanzado un acuerdo para proponer para el cargo de primer ministro a Mustafá Adib.



Los ex primeros ministros han defendido a Adib porque "tendrá el máximo número de votos del Parlamento" y han defendido su elección y la formación de un nuevo Ejecutivo "sin mayor dilación".