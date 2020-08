Jeffrey Buis vuelve a ganar en Motorland y se aúpa al liderato del Mundial

EFE/ Javier Cebollada

Alcañiz (Teruel), 30 ago (EFE).- El neerlandés Jeffrey Buis (Kawasaki Ninja 400) firmó el doblete en el circuito de Motorland en Alcañiz (Teruel) al imponerse en la segunda carrera del fin de semana del Campeonato de Mundo FIM Supersport 300, que fue tremendamente igualada y como premio se hizo con el liderato que hasta ahora poseía la española Ana Carrasco (Kawasaki Ninja 400).

Buis intentó que la segunda cita en los 5.077 metros del trazado alcañizano se desarrollasen de la misma manera que en la carrera del sábado, en la que puso tierra de por medio desde el comienzo y contempló con comodidad la pelea por los restantes puestos del podio.

En esta ocasión todos sus rivales tomaron la medida al neerlandés y no le dejaron escaparse del grupo ni conseguir una mínima ventaja que le sirviese para hacerse con el control de la prueba, con lo que hasta una decena de pilotos pelearon todas y cada una de las diez vueltas de competición por hacerse un hueco en la cabeza.

Buis supo soportar la presión de sus adversarios y cedió en contadas ocasiones el liderato, pero siempre siendo plenamente consciente de que el más mínimo error podía costarle muy caro.

En juego este domingo no solo estaba el triunfo parcial en la prueba sino también el liderato de la murciana Ana Carrasco al que había accedido la jornada anterior gracias a su excelente segunda posición.

En este primer fin de semana en Alcañiz, que tendrá continuidad con una segunda doble cita en trazado bajoaragonés, el liderato ha cambiado de manos en dos ocasiones: del neerlandés Scott Deroue (Kawasaki Ninja 400) pasó a Ana Carrasco y de ella a Buis. Estos tres pilotos junto al riojano Unai Orradre (Yamaha YZF-R3) están separados por tan solo ocho puntos. Una ventaja que supone que un adelantamiento en el último momento pueda provocar intercambiar una o más posiciones.

Carrasco, que partía desde la decimotercera posición, hizo una carrera de menos a más, tratando de minimizar los riesgos y presionando a sus rivales cuando las circunstancias en el grupo se lo permitían. Así paso a paso, vuelta a vuelta, logró ir avanzando posiciones hasta una prometedora segunda posición en dura pelea con Scott Deroue, que llegó como líder del certamen a Alcañiz y sale tercero tras la doble carrera del fin de semana.

La pelea fue muy dura por hacerse con uno de los cajones del podio y las posiciones, salvo la de Buis en cabeza, fueron cambiando casi en cada curva para terminar haciendo caer a Carrasco de la tercera a la sexta plaza y que Thomas Brianti (Kawasaki Ninja 400) y Deroue se hicieran con el segundo y tercer puesto.

Las fuerzas estuvieron tan equilibradas entre los pilotos que lucharon por el triunfo que entre el primer y el sexto clasificado el cronómetro se paró con menos de un segundo de diferencia.

Clasificación SSP300

1. Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) 21:15.412

2. Thomas Brianti (Prodina Ircos) +0.146

3. Scott Deroue (MTM Kawasaki) +0.214

4. Unai Orradre (Yamaha MS Racing) +0.592

5. Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78) +0.632

6. Ana Carrasco (Kawasaki Provec) +0.906

Clasificación del Mundial SSP300

1. Jeffrey Buis (MTM Kawasaki) 86 puntos

2. Ana Carrasco (Kawasaki Provec) 84 p.

3. Scott Deroue (MTM Kawasaki) 83p.

4. Unai Orradre (Yamaha MS Racing) 78 p.

5. Tom Booth-Amos (RT Motorsports by SKM – Kawasaki) 63 p.