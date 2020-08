Jaime Astrain nos devela los planes de futuro con Lidia Torrent

18/06/2020 Jaime Astrain EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Si bien Lidia Torrent nos confesaba que ahora estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida, aprovechando todo el tiempo perdido por el confinamiento con su novio Jaime Astrain, éste ha querido ser más discreto. Ya sabemos que el exfutbolista siempre se ha querido mantener en un segundo plano en cuanto a su vida personal y son pocas las declaraciones que hace acerca de sus aspectos más íntimos.



"Te agradezco la pregunta, que yo sepa no, yo creo que no, a mí no me lo han pedido... El día de mañana todo el mundo tiene proyectos y objetivos personales y profesionales, pero no. Estamos muy bien, muy felices. Estando mucho tiempo juntos que es lo que necesitábamos y a seguir así, estamos muy bien" ha confesado el modelo cuando le hemos preguntado si tienes planes de boda o de ser papá con Lidia Torrent.



En cuanto a cómo ha llevado el confinamiento lejos de su chica, reconoció que: "A nivel personal mal, al estar separado de ella, no se me ha hecho tan pesado, yo estaba con mi hermano, en Madrid y ella en Barcelona, al final hablando por Skype, facetime, con el vinito y bueno, me ha costado un poquito pero bueno, creo que también ha ayudado y hemos crecido en muchas cosas".



Con muchas ganas de volver al trabajo, Jaime explica que se están reactivando algunos proyectos: "El año se presentaba muy bien, se paró todo, había muchos proyectos, ahora se están reactivando algunos de ellos, a ver Septiembre qué nos depara, estas cosas dependen de terceras personas y tienes que esperar mucho, pero soy un poco impactante y seguro que luego saldrán más cosas".