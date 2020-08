Internacional gana a Botafogo y se afianza como líder de la Liga brasileña

Vista de los jugadores de Internacional de Porto Alegre. EFE/Marcelo Oliveira/Archivo

Río de Janeiro, 29 ago (EFE).- Con tres argentinos en el once titular, el Internacional de Porto Alegre venció este sábado al Botafogo por 0-2 en Río de Janeiro y se afianzó como líder del Campeonato Brasileño.

El equipo dirigido por el también argentino Eduardo Coudet reafirmó su excelente momento de forma con un triunfo sólido en el estadio Nilton Santos, en el partido que abrió la sexta jornada del torneo doméstico.

Coudet puso de inicio a tres de sus compatriotas: el central Víctor Cuesta, el lateral Renzo Saravia y el mediapunta Andrés D'Alessandro.

En la segunda mitad entraría un cuarto, el pivote Damián Musto, mientras que Martín Sarrafiore se quedó en el banco de reservas durante todo el encuentro.

Los colorados se adelantaron en el minuto 4 por medio de Thiago Galhardo, que cabeceó en el primer palo un centro de Moisés desde el costado izquierdo.

Fue el cuarto gol del atacante brasileño, que además le sirvió para convertirse en el máximo goleador provisional de la Liga y hacer olvidar a la afición la sensible baja del delantero peruano Paolo Guerrero, que se rompió el cruzado de la rodilla.

Galhardo también dio la asistencia del segundo y último gol del partido, obra de Gabriel Boschilia, quien definió solo ante el guardameta paraguayo 'Gatito' Fernández en el minuto 27.

Antes del descanso Matheus Babi recortaría distancias, pero el VAR lo anuló, como también impediría al comienzo de la segunda mitad el tanto de Bruno Nazário por falta en el origen de la jugada.

El nuevo fichaje del conjunto de Porto Alegre, el delantero uruguayo Abel Hernández, que a priori viene para suplir a Guerrero y cuya contratación fue oficializada en la víspera, no debutó, pues aún faltan por resolver algunas cuestiones burocráticas.

Con este triunfo, el Inter suma 15 puntos -cinco victorias y una sola derrota-, cinco más que el Vasco da Gama, quien tiene un partido menos y este sábado juega contra el Fluminense en el Maracaná, en uno de los clásicos cariocas.

La jornada de este sábado se completa con el Bahía-Palmeiras y el Fortaleza-Bragantino.