Guaidó pide de nuevo unidad tras el rechazo de Machado a su gran pacto opositor

En la imagen, el líder opositor Juan Guaidó. EFE/Miguel Gutiérrez/Archiv

Caracas, 29 ago (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó reiteró este sábado su llamado a la unidad de todos los detractores del chavismo tras el rechazo de la también opositora María Corina Machado a sumarse a su gran pacto de todos aquellos que rechazan el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Unidad en torno a los poderes legítimos, aunado al respaldo del Pueblo y de la comunidad internacional. No hay otra ruta", escribió Guaidó en un lacónico mensaje de Twitter en el que no hizo referencia a Machado.

También subrayó que su deber "es construir esa unidad para salir de la dictadura".

"Quien crea que puede lograrlo solo o legitimando un fraude, ayuda a Maduro", concluyó.

Este mismo sábado, Guaidó se reunió con Machado, líder del partido Vente Venezuela y una de las voces más duras dentro de la oposición, para plantearle su gran pacto de unidad.

Tras el encuentro, Machado le dirigió una carta en la que le espeta: "Mi deber es enfrentar cualquier agenda de distracción disfrazada de unidad".

Por eso, en un video que acompaña la misiva, asegura que "tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta por el bien del país y de cada uno de los venezolanos".

Machado también se refiere al nombramiento de Guaidó como presidente interino que, según considera, tenía como fin desalojar al chavismo del poder.

"El país te dio una tarea que nos has podido o querido cumplir", le critica la líder opositora a Guaidó, reconocido como presidente interino por casi 60 países.

OPOSICIÓN FRAGMENTADA

En un video publicado en Twitter, Machado asegura que, ante la pregunta de si lograron una articulación opositora que la integre, "la respuesta es no" y negó que los venezolanos deban escoger entre la permanencia del presidente Nicolás Maduro "a través de farsas electorales" o de la continuidad de Guaidó "a través de consultas plebiscitarias".

A mediados de agosto, el político que ha sido rostro visible de la oposición venezolana desde el comienzo de 2019 propuso un "gran pacto unitario para enfrentar el fraude" que considera que supone las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre "y salvar Venezuela".

El líder opositor dijo que su propuesta incluye organizar un evento para que los venezolanos expresen "su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana".

El dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles también se mostró reacio a unirse a ese pacto al subrayar que "los llamados políticos a la unidad pueden ser vacíos, cuando lo que se requiere justo ahora es atender y sacar a Venezuela de la pandemia, del hambre de la destrucción de la autocracia, de la indolencia, de la fantasía".

Además, aseguró que "la unidad no es un asunto que se pacta entre unos políticos solamente, sino que debe trabajarse junto a todos los venezolanos, en especial con las grandes mayorías que sufren los embates de la pobreza, hoy en los niveles más altos de nuestra historia. Se habla de establecer una nueva ruta, como si para eso fuera suficiente una discusión entre unos pocos".