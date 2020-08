Grandes bancos de China afrontan nuevos riesgos por pandemia debido a alza de préstamos incobrables

PEKÍN/SHANGHÁI, 30 ago (Reuters) - Cuatro de los cinco bancos estatales más grandes de China dijeron que han aumentado sus provisiones contra deudas incobrables para prepararse para pérdidas futuras debido al impacto de la pandemia mundial de coronavirus.

Los cinco informaron sus mayores caídas de ganancias en al menos una década y un aumento en los préstamos morosos cuando anunciaron sus resultados semestrales el domingo y la semana pasada.

El Agricultural Bank of China Ltd (AgBank) dijo el domingo al presentar sus resultados de mitad de año que "se espera que el impacto rezagado de la epidemia y el riesgo de incertidumbre se transmitan aún más a la industria bancaria".

El China Construction Bank Corp (CCB) , el segundo mayor prestamista del país por activos, sostuvo que planea evaluar los riesgos crediticios y aumentar las provisiones, al igual que Bank of China Ltd (BoC), que dijo lo mismo.

El Bank of Communications Co Ltd , en tanto, informó el viernes que había reforzado "las provisiones para contrarrestar el impacto futuro de la pandemia".

Mientras la pandemia golpea a las economías a nivel global, BoC, el más internacional de los grandes bancos estatales de China, dijo que seguiría protegiéndose contra los riesgos del mercado financiero mundial en la segunda mitad del año.

Los bancos comerciales chinos registraron una caída general del 9,4% en las ganancias netas del primer semestre a 1 billón de yuanes, según datos de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China.

A fines del trimestre de junio, el índice promedio de préstamos en mora para los bancos comerciales era del 1,94%, mostraron los datos de comisiones, el más alto desde 2009.

(1 dólar = 6,8647 yuanes) (Reporte de Zhang Yan y Cheng Leng en Pekín, y de Engen Tham en Shanghái; Editado en español por Javier Leira)